Amazon sempre alla ricerca di personale per il nuovo centro di distribuzione

Manca poco all’apertura del nuovo centro di distribuzione Amazon situato tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino, in provincia di Rovigo. Proseguono nel frattempo anche le operazioni di selezione per le posizioni da operatore di magazzino presso il nuovo sito in cui l’azienda ha annunciato la creazione di 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio dell’attività.

Le fasi di selezione sono gestite dalle sezioni locali delle agenzie per il lavoro Adecco e Manpower.

Le candidature per le posizioni aperte possono essere presentate attraverso i due siti indicati mentre per reperire maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli uffici locali delle due agenzie ai seguenti recapiti: Adecco +39 3290008077; Manpower +39 0425422985.

La posizione da operatore di magazzino prevede lo svolgimento di mansioni come ricezione e stoccaggio dei prodotti, prelevamento e confezionamento degli ordini. I requisiti fondamentali richiesti sono la maggiore età, la disponibilità a lavorare su turni e la comprensione della lingua italiana. È tutt’ora in corso anche la selezione dei profili per le posizioni manageriali e le funzioni di supporto del nuovo magazzino a cui ci si può candidare attraverso il sito www.amazon.jobs.

«Il momento molto particolare in cui abbiamo avviato le fasi di selezione per il personale del nuovo centro ci ha portati a sperimentare delle modalità inedite per lo svolgimento di eventi e colloqui. Oggi, possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto e dell’accoglienza ricevuta, grazie anche al lavoro svolto dalle agenzie per il lavoro che continueranno ad affiancarci. Invito infine chiunque sia interessato a scoprire quali opportunità lavorative Amazon offre sia in provincia di Rovigo che nel resto del mondo a visitare il nostro sito», ha dichiarato Salvatore Iorio, HR manager di Amazon Italia Logistica.

Il centro di distribuzione, che si aggiunge ai due depositi di smistamento di Amazon già presenti nella Regione, a Vigonza (PD) e Verona, costituirà un rilevante fattore di crescita economica e occupazionale per il territorio di Castelguglielmo, San Bellino e dei comuni limitrofi. I salari dei dipendenti di Amazon sono tra più alti del settore della logistica e sono inclusi benefit come gli sconti per gli acquisti su Amazon.it e l’assicurazione medica. Amazon offre inoltre opportunità innovative ai propri dipendenti come il programma Career Choice, che copre per quattro anni fino al 95% dei costi della retta e dei libri per corsi di formazione scelti dal personale.

INCONTRAFORMAZIONE - Inoltre prende il via a settembre IncontraFormazione, la nuova iniziativa dei Centri per l’Impiego promossa da Veneto Lavoro e Regione del Veneto con l'obiettivo di informare giovani e adulti sulle opportunità formative più rilevanti offerte sul territorio regionale.

Il primo appuntamento si terrà online mercoledì 9 settembre a partire dalle ore 18 e sarà dedicato alla logistica, un settore in continua espansione, almeno fino all'arrivo dell’emergenza Covid-19, e che negli ultimi cinque anni ha consentito di creare oltre 13 mila nuovi posti di lavoro, grazie anche ai recenti investimenti sul territorio di multinazionali e realtà aziendali sempre alla ricerca di figure professionali adeguatamente formate.

L'incontro, organizzato dai Servizi Pubblici per l’Impiego di Rovigo in collaborazione con la Fondazione ITS Marco Polo e Confindustria Venezia Rovigo, consentirà a quanti intendano lavorare in questo settore di conoscere il nuovo corso ITS per Tecnico Superiore per la gestione della Logistica e dei Trasporti, che si svolgerà a partire dal biennio 2020-2022 a Rovigo, polo logistico sempre più importante a livello regionale.

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per operare all'interno di imprese di produzione e di distribuzione tanto nell’ambito dell’organizzazione logistica interna quanto in quello della loro supply chain, oltre che presso altri operatori logistici.

I percorsi post diploma offerti dagli Istituti Tecnici Superiori, di durata biennale, si caratterizzano per l'alta specializzazione tecnologica e per il forte legame con il mondo produttivo. I corsi sono infatti progettati a partire dalle specifiche esigenze professionali delle imprese del territorio, parte della didattica si svolge in azienda e il corpo docente proviene in larga parte dal mondo del lavoro.

Il tasso di occupazione è superiore a quello di altri percorsi formativi e in Veneto l’86% dei diplomati trova lavoro entro un anno dalla conclusione del corso, con punte superiori al 90% nei casi più virtuosi.

Il webinar di presentazione del nuovo corso in partenza a Rovigo ospiterà interventi e contributi di esperti e specialisti della formazione, e darà spazio alle testimonianze di ex allievi e imprenditori.

Per partecipare all'incontro, che si terrà online sulla piattaforma Google MEET, è sufficiente compilare il form di registrazione sul sito della Fondazione ITS Marco Polo, www.itsmarcopolo.it.

Maggiori informazioni sui percorsi ITS Academy del Veneto sono disponibili alla pagina dedicata del portale ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it/its-academy.