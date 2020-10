Amazon cerca personale: candidature aperte per il centro di distribuzione

Nuovo appuntamento con IncontraLavoro Amazon, l'iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con i Centri per l’impiego dell’Ambito di Rovigo e l’agenzia per il lavoro Manpower, per la selezione delle figure professionali da impiegare nel centro di distribuzione del colosso mondiale dell'e-commerce realizzato recentemente in provincia di Rovigo.

A seguito dell’avvio delle attività nella sede situata tra i comuni di Castelguglielmo e San Bellino ed entrata in funzione il 21 settembre scorso, è emersa infatti la necessità di nuovo personale, nell'ambito di un piano che prevede l'assunzione di 900 dipendenti a tempo indeterminato nell'arco di tre anni.

La posizione ricercata è quella di operatore di magazzino, una figura che dovrà occuparsi, tra le altre mansioni, della ricezione, smistamento e stoccaggio della merce, della catalogazione degli articoli e delle operazioni di imballaggio e spedizione dei prodotti.

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online su ClicLavoro Veneto utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro". All’interno dell’evento denominato "IncontraLavoro AMAZON" è possibile consultare il dettaglio delle offerte di lavoro disponibili e candidarsi a quelle di proprio interesse.

I candidati selezionati saranno assunti da Manpower, l'agenzia incaricata della selezione per conto di Amazon, con contratto di somministrazione e dopo un periodo di formazione online saranno impiegati presso il nuovo centro di distribuzione, che si aggiunge agli altri quattro già presenti sul territorio nazionale. La struttura, situata a 25 chilometri da Rovigo, è equipaggiata con la più avanzata tecnologia di Amazon Robotics per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro dei dipendenti.