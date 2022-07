Allegrini annuncia il primo Amarone sulla place di Bordeaux

Allegrini, storico produttore della Valpolicella classica, annuncia che a settembre 2022 usciranno su La Place di Bordeaux, due suoi vini iconici ed ambasciatori dell’azienda: La Poja 2017 e Fieramonte Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015. La distribuzione, che esclude Italia e Nord America, verrà curata nel mondo da Timothée Moreau di Le Bureau des Grand Vins e da dieci dei più prestigiosi Négociants.

Allegrini, presente ormai in 80 Paesi ed in tutti i continenti, è considerato dalla critica e dai consumatori, un punto di riferimento assoluto per la qualità del suo percorso enologico, da sempre portato avanti con passione e competenza: «Sono molto felice di questo nuovo capitolo aperto dalla nostra Azienda - ha dichiarato Marilisa Allegrini, conosciuta come Lady Amarone ed unica produttrice italiana copertina di Wine Spectator -. Far parte dell’élite dei vini più rari e preziosi del mondo era anche il sogno di mio fratello Franco, alla cui visione innovativa, voglio dedicare questo traguardo. La Poja e Fieramonte sono i nostri vini d’autore che bene sanno interpretare l’anima e l’identità del Brand Allegrini».

«È un onore - aggiunge Raffaele Augelli, responsabile Export di Allegrini - che la nostra filosofia produttiva sia riuscita ad incrociare il know-how storico e la rete internazionale dei Négociants, fondamentali per raggiungere gli appassionati ed i collezionisti di tutto il mondo».