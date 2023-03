Airbnb, aumentate del 400% le richieste di alloggio a Verona in occasione di Vinitaly

Il richiamo di Vinitaly attira a Verona esperti ed appassionati nei primi giorni di luglio, facendo aumentare le ricerche di alloggi in città, già tre mesi prima dell'attesa fiera. Secondo i dati Airbnb, durante il quarto trimestre del 2022, le ricerche (sia da parte di turisti italiani, sia internazionali) per pernottare a Verona dall’1 al 7 aprile sono cresciute del 400%1 rispetto allo stesso periodo nel 2021.

Dalla piattaforma di viaggi sottolineano che, oltre a rappresentare un’opzione conveniente per i viaggiatori, l’home sharing ha un effetto positivo sulle città. «Ottimizzare il patrimonio immobiliare esistente e sottoutilizzato consente di gestire i picchi di presenze derivanti dai grandi eventi. In secondo luogo, genera un reddito extra utile agli host per far fronte al caro vita». Secondo le stime Codacons, infatti, quest’anno gli italiani dovranno fare i conti con rincari che superano i 2.400 euro per ogni nucleo familiare, mentre nella sola estate del 2022 l’host italiano tipo ha guadagnato 2.700 euro2. Per aiutare a cogliere 2 questa opportunità, Airbnb ha recentemente introdotto la Host Academy, (www.airbnb.com/host-academy), un programma di formazione per diventare host su Airbnb.

«L’ospitalità in casa è un aiuto per le destinazioni più raccolte, che però si trovano al centro di manifestazioni con un forte richiamo di visitatori, come Verona nel periodo di Vinitaly - ha dichiarato Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia -. In questo modo, inoltre, chi sceglie di condividere la propria casa per un periodo circoscritto di tempo, come in occasione dell’evento, può trarne un reddito extra».

Secondo i dati Airbnb, gli ospiti che visiteranno la città durante i giorni del Vinitaly provengono principalmente dall’Italia, dagli Stati Uniti e da altri paesi europei. Ecco la top 53 delle nazioni di provenienza dei viaggiatori che scelgono Verona in queste 3 date: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Finlandia.

Dalla fiera alle case vicine ai vigneti

L’enoturismo sta diventando sempre più popolare, non solo per gli addetti ai lavori ma anche per i viaggi di piacere, riferiscono da Airbnb. In Italia, a dicembre 2022, erano presenti oltre 10.000 case nella Categoria Vigneti (una specifica categoria di alloggi ricavati all’interno di tenute o in prossimità di esse, nei territori del vino) e l’host tipo per questa tipologia di sistemazione ha guadagnato, lo scorso anno, quasi 4.500 euro, ospitando viaggiatori internazionali per una media di tre notti4.

