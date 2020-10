Airbnb premia San Zeno di Montagna: medaglia d'oro per l'ospitalità

Cercate un soggiorno a cinque stelle? Ecco qualche indizio: forse vorrete prenotare in un comune medio-piccolo, situato al nord. Chi volesse andare sul sicuro, potrà cercare una sistemazione a San Zeno di Montagna: è in assoluto la meta più ospitale d'Italia secondo l’Hospitality Index di Airbnb, che classifica le destinazioni turistiche in base alla percentuale di recensioni a pieni voti registrate negli ultimi 12 mesi.

Il "piccolo" piace

Sono oltre 140 milioni le recensioni “a cinque stelle” lasciate nel tempo dagli ospiti di Airbnb, a evidenziare l’apprezzamento per elementi come l’ospitalità autentica, l’unicità dell'esperienza, la convenienza, la posizione ma sempre più anche la serietà nell’accoglienza e l’attenzione all'igiene e alla pulizia. Tutti elementi comuni al tipo di offerta turistica italiana. L’analisi delle recensioni lasciate mostra come a registrare i dati più alti sono piccole località. In particolare, tra le regioni che vantano una maggior presenza di comuni nelle posizioni di rilievo emerge la Toscana, seguita da Trentino-Alto Adige e Lombardia. Complessivamente, nelle prime 10 posizioni delle due classifiche dell'indice, compaiono 11 comuni del nord, 6 del centro e 3 del sud.

«I nostri dati sullo smart working ci dicono che fra chi sta considerando per i prossimi mesi di soggiornare e lavorare da remoto per un periodo di tempo, 1 persona su 3 cerca una sistemazione raggiungibile in giornata. La disponibilità diffusa su Airbnb di soluzioni fuori porta in borghi, villaggi o piccoli centri è una garanzia preziosa per chi, in questo momento difficile, sta prendendo in considerazione nuovi modelli di abitare», ha spiegato Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia.

Classifiche

L’Hospitality Index distingue le destinazioni in due categorie, sulla base del numero di recensioni complessivo degli annunci, stilando una classifica in base alla percentuale di recensioni con il punteggio massimo sulla base dei giudizi espressi.

Nel caso delle località con almeno 200 recensioni, tutta la top 10 fa registrare un indice superiore al 90%. Nel caso della classifica delle destinazioni con almeno 400 recensioni, la valutazione registrata nelle prime 10 posizioni è superiore all’87%.

SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 (ALMENO 200 RECENSIONI)

San Zeno di Montagna (VR). Gudon (Chiusa) (BZ). Abbadia Lariana (LC). Civitella in Val di Chiana (AR). Casorate Sempione (VA). Fiè Allo Sciliar (BZ). Rignano sull'Arno (FI). Scala (SA). Montelupo Fiorentino (FI). Bagnoregio (VT).

SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 (ALMENO 400 RECENSIONI)