Agsm Aim, 500 milioni di euro di finanziamenti per rafforzare il piano investimenti

Due importanti operazioni di finanziamento, per 500 milioni di euro complessivi, sono state concluse da Agsm Aim, che ha completato così una prima fase di consolidamento finanziario volta a sostenere il piano di investimenti 2022- 2025 del gruppo, oltre ad accompagnare le esigenze di capitale circolante delle proprie business unit.

Grazie ad un pool di sette banche finanziatrici, è stata infatti sottoscritta un’operazione da 350 milioni di euro, destinata a soddisfare le esigenze di cassa determinate dall’attuale scenario dei mercati energetici, ancora oggi caratterizzato da un’elevata volatilità ed incertezza, e a sostenere l'articolato piano pluriennale degli investimenti che riveste una specifica rilevanza ESG, con un focus sulle energie rinnovabili.

Questo finanziamento, che include una linea di credito di tipo term da 250 milioni di euro e una linea revolving da 100 milioni di euro, è assistito dalla garanzia SACE SupportItalia, prevista ai sensi del Decreto Aiuti per far fronte alle esigenze di liquidità riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo-ucraina.

A questa hanno

A tale operazione si aggiunge il finanziamento sustainability-linked da 150 milioni di euro, sottoscritto ad agosto 2022 con un pool di quattro banche, costituito da BNL BNP Paribas e Banco BPM (Global Coordinator), BPER Banca e Cassa di Risparmio di Bolzano.

In quella più recente invece hanno partecipato, su base club deal, sette istituti di credito, alcuni dei quali presenti già nel precedente finanziamento, cui si sono aggiunti Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Banca Popolare dell’Alto Adige: BNL BNP Paribas ha rivestito il ruolo di Banca Agente e SACE Agent.

In entrambe le operazioni lo studio legale Legance – Avvocati Associati ha assistito la società, mentre lo studio legale Bonelli Erede ha assistito le banche finanziatrici dei due pool.

Agsm Aim è una tra le principali multiutility italiane ed è partecipata per il 61,2% dal Comune di Verona e per il 38,8% dal Comune di Vicenza.