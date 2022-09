Bollette bimestrali addio: Agsm Aim annuncia l'introduzione dei pagamenti ogni mese anche a Verona

Il gruppo Agsm Aim comunica in una nota ufficiale che «dal mese di dicembre a Verona e dal mese di gennaio a Vicenza introdurrà la fatturazione mensile delle bollette di energia e gas, in sostituzione della fatturazione bimestrale attualmente in uso». L’iniziativa, secondo quanto viene spiegato, «consentirà ai clienti di Agsm Aim Energia di poter monitorare puntualmente e con tempestività i propri consumi energetici».

Il gruppo, infatti, ritiene che «una fatturazione più tempestiva permetterà di avere immediata contezza dei consumi e dei costi di energia elettrica e gas, riducendo l’importo da pagare per la singola bolletta». La variazione, sottolinea la nota di Agsm Aim, risulta «coerente con le novità introdotte dalla recente Deliberazione n. 374/2022/R/GAS dell’ARERA che, dal 1° ottobre 2022, prevede aggiornamenti mensili alle condizioni del prezzo del gas (anziché trimestrali, come è stato finora) e sulla quale si basano i principali indici energetici (PUN per l’energia e PSV per il gas)».

La modifica sulla frequenza di fatturazione, spiega in chiusura la nota di Agsm Aim, «sarà automatica e non sarà necessaria alcuna azione da parte dei clienti». Per maggiori informazioni è comunque possibile consultare l'apposito sito web: www.agsmaimenergia.it.