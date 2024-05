In arrivo contributo da 120 milioni per assicurazioni agevolate in agricoltura

Buone notizie per le assicurazioni agevolate in agricoltura. «L'agenzia per le erogazioni in agricoltura ha comunicato che sta finalizzando una prossima concessione di ammissione al sostegno dei contributi 2023 con un’erogazione nel mese di maggio di circa 124 milioni di euro. L’importo è destinato a circa 52mila domande a livello nazionale», ha dichiarato il presidente di Condifesa Codive Verona Davide Ronca.

Dopo aver chiuso ad aprile il secondo lotto di contributi per le assicurazioni agevolate relative al 2023, Agea ha previsto per fine maggio un'ulteriore erogazione per oltre 120 milioni di euro. Ma per tale intervento, ha fatto sapere l'agenzia, occorre attendere la definizione da parte del Ministero dell'agricoltura di un ulteriore numero di parametri contributivi e il prezziario per la valutazione dei premi di polizza nella gestione del rischio.

«Finora - ha aggiunto Ronca - il contributo pubblico per il 2023 si attesta nella misura del 55% per cui un’integrazione sarebbe molto importante per gli imprenditori agricoli, che in molti casi sono ancora in attesa di ricevere i contributi del 2022. I cambiamenti climatici espongono più di tutti il settore agricolo a gravi perdite che mettono a dura prova la redditività delle aziende. Solo con una corretta adozione di un insieme di strumenti, dalle polizze assicurative e fondi mutualistici a strategie di difesa attiva in grado di mitigare i potenziali danni, è possibile per gli agricoltori proteggere i loro raccolti e redditi. Sicuramente la puntualità nell’erogazione dei contributi assume un ruolo rilevante nella decisione di una azienda di sottoscrivere una copertura assicurativa o mutualistica».

Codive ricorda infine che entro il 31 maggio è ancora possibile assicurare le colture permanenti quali uva e frutta con una contribuzione pubblica. Successivamente a questa data non sarà più possibile.