Affitti a Verona, possono mangiare anche il 31% di uno stipendio

Negli ultimi cinque anni, è aumentata l'incidenza dei costi degli affitti sui redditi da lavoro dipendente. Una crescita sentita anche a Verona, seppur in maniera più lieve rispetto al resto dell'Italia. A indicarlo è uno studio pubblicato da Il Sole 24 Ore che ha incrociato i dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) con le statistiche fiscali del Ministero delle Finanze.

Per il capoluogo scaligero sono soprattutto due i dati che saltano all'occhio e che possono sembrare anche anomali. Il primo è l'alto tasso di affitti a canone concordato stipulati, superiore al 70%. Il secondo è che gli affitti a canone concordato sono mediamente più alti rispetto a quelli di mercato.

In entrambi i casi, comunque, il peso degli affitti sui bilanci famigliari è aumentato. Un affitto di mercato porta via il 28,2% dello stipendio medio di un veronese, ovvero l'1,9% in più rispetto al 2018. E per gli affitti concordati è anche peggio perché erodono il 30,9% del reddito, un dato cresciuto negli ultimi cinque anni del 2,6%.

Lo studio pubblicato sul quotidiano economico mostra pure che nel 2023 sono stati stipulati a Verona 5.660 contratti di affitto e di questi il 73,4% sono stati a canone concordato. Una percentuale decisamente più alta rispetto alla media nazionale (47,9%). Ma ancor più insolito è il costo medio di un affitto, con quelli concordati che risultano più onerosi rispetto a quelli di mercato. La media di un contratto d'affitto a canone concordato a Verona è di 635 euro, mente un affitto di mercato è di 580 euro.