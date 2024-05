Catullo, crescono ricavi e passeggeri. Progetto Romeo avanti come da previsioni

L'assemblea dei soci del Catullo si è riunita questo pomeriggio, 20 maggio, ed ha approvato all'unanimità il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. La società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia ha raggiunto ricavi pari a 49 milioni di euro, e quindi in crescita del 6% rispetto all'anno precedente (se si esclude il contributo 7.7 milioni di euro incassato per il Covid nel 2022). L'Ebitda è di 6,1 milioni di euro, mentre il risultato netto registra una perdita di 3,1 milioni. Risultati che riflettono le previsioni previste nel business plan, approvato dai soci nello scorso esercizio a supporto dell’operazione di aumento di capitale.

L'anno scorso, l'aeroporto di Verona ha gestito oltre 3,4 milioni di passeggeri, in incremento del 15,3% rispetto al 2022. I soci hanno espresso soddisfazione per la ripresa del traffico e per il positivo andamento che procede anche in questi primi mesi dell’anno in corso, che in sostanza confermano la bontà delle stime previste. Già nel primo quadrimestre di quest’anno, infatti, il traffico passeggeri è in crescita del 6,8% rispetto ai primi quattro mesi dell’anno precedente e, in aprile, lo scalo ha registrato il suo record storico riferito a questo mese. Da aprile, inoltre, con l’avvio della stagione estiva, sono stati attivati numerosi nuovi collegamenti, tra cui quelli con Parigi, Madrid, Valencia e Bordeaux.

In ambito infrastrutturale, procedono secondo le previsioni i lavori relativi al Progetto Romeo, l’ampliamento del terminal passeggeri la cui superficie passerà dagli attuali 24.840 metri quadrati a 36.370 metri quadrati, a cui si aggiunge la ristrutturazione di oltre 10mila metri quadrati di aree già esistenti e l’installazione dei più moderni impianti, in un’ottica di continuo miglioramento del servizio al passeggero e di ecosostenibilità e risparmio energetico. Già nel mese di ottobre verranno installate le nuove macchine radiogene che permetteranno ai passeggeri di passare i controlli di sicurezza senza più togliere dal bagaglio a mano liquidi e computer.

Infine, a Brescia, proseguono le attività per il rilancio dello scalo, in attesa della conclusione dell’iter per l’approvazione della conformità urbanistica del master plan al 2030, necessaria all’avvio dei lavori infrastrutturali propedeutici allo sviluppo del traffico cargo.