L'appello ai cittadini da parte del Comune di Bovolone: «Per Natale acquistiamo locale»

In vista del Natale il Comune di Bovolone, tramite l'assessorato alle Attività produttive, lancia una campagna a favore dell’acquisto nei negozi e nelle botteghe locali per il sostenere l'economia del territorio. «In questo momento più che mai, - ricorda l'amministrazione in una nota - è importante scegliere le attività commerciali e le imprese locali. Si tratta di un gesto piccolo ma importante per salvaguardare le imprese del commercio e dell'artigianato che molto hanno sofferto quest'anno a causa della crisi e della chiusura forzata. A Bovolone ci sono negozi di qualità, dove poter fare compere e regali per un Natale all'insegna dell'acquisto locale. Molte attività inoltre si sono organizzate per offrire la consegna a domicilio e venire incontro a tutte le esigenze».

Inoltre, in collaborazione con la Pro Loco di Bovolone, il Comune ha voluto addobbare con le luci natalizie le strade e le piazza del paese, un segno di speranza e un modo per regalare ai cittadini e alle attività la possibilità di vivere la bellezza delle feste, nonostante il momento che stiamo attraversando. Tra gli addobbi natalizi quest'anno c'è anche una novita: l'albero di ulivo che si trova nel centro di Bovolone. L'idea è nata proprio da una richiesta arrivata dalle attività commerciali, che l'amministrazione ha accolto e realizzato come simbolo di fiducia e unità.

Natale Comune Bovolone 2020