«Dopo una lunga fase di inerzia, un significativo passo in avanti»

Dopo la ratifica dell’accordo integrativo con il 94,8% di voti favorevoli - e un'affluenza del 94% -, il Cdr, composto da Gabriele De Giorgi (Lecce), Sirio Tesori (Bologna), Massimiliano Melley (Milano) e, come rappresentante aggiunto dei colleghi precari, da Daniele Ditta (Palermo), ha diffuso la seguente nota.

«Abbiamo lavorato in questi mesi di notevoli complicazioni materiali dovute alla pandemia per arrivare alla definizione di questo accordo, che riteniamo possa essere vissuto dalle giornaliste e dai giornalisti delle testate di Citynews come un primo, ma significativo, passo in avanti dopo una lunga fase inerziale».

«Gli accordi raggiunti, sicuramente migliorabili in futuro, guardano secondo noi a un maggior riconoscimento del fattore umano, valore chiave non solo per i numeri ottenuti - sotto gli occhi di tutti -, ma anche per una crescente autorevolezza delle testate».

«Pensiamo di avere raggiunto, per esempio con l'introduzione della figura del collaboratore redazionale senior, una cornice retributiva più consona al ruolo svolto, con una ulteriore integrazione per coloro che esercitano un coordinamento all’interno di testate ed edizioni. Questo passaggio lo consideriamo intermedio, perché i nostri sforzi sono concentrati sull’allargamento della platea dei redattori. Per ogni tipologia di inquadramento prevista dal contratto nazionale ci sono condizioni migliorative».

«Nel contratto integrativo, inoltre, è stato incluso un numero di assunzioni dei collaboratori storici del gruppo che l'azienda si è impegnata a fare nel biennio 2022-2023. Tale numero non risponde pienamente alle nostre richieste, ma rappresenta una base di partenza per un piano occupazionale progressivamente più inclusivo. A tal proposito, il primo pacchetto di assunzioni si è già concretizzato con decorrenza 1 gennaio 2022: un risultato importante nell'ottica di una progressiva riduzione del bacino dei precari».

«Cogliamo l'occasione per ringraziare i rappresentanti di area per gli spunti e il contributo fornito. Da parte nostra, infine, è doveroso riconoscere la volontà dell’azienda di arrivare a un accordo, al netto delle fisiologiche divergenze tra le parti».

Informazioni utili

Citynews, fondata nel 2010, è azienda editrice di 50 edizioni di informazione online in tutta Italia e della testata nazionale Today. Tra assunti e collaboratori i giornalisti sono oltre 200, che lavorano con il coordinamento di 12 direttori responsabili.

Nel 2021, per la prima volta nella storia dell’azienda editoriale, è stato eletto un Comitato di redazione in rappresentanza dei giornalisti. Contestualmente sono stati eletti dei fiduciari per macro area, in genere corrispondente a una regione. Per volontà dell’assemblea dei giornalisti, ai tre rappresentanti degli assunti è stato affiancato un rappresentante dei precari.