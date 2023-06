Acciaierie di Verona, contratto rinnovato. «Difeso potere di acquisto dei lavoratori»

Dopo mesi di trattative, incontri e momenti di tensione sfociati in iniziative di mobilitazione, si è raggiunta finalmente un'importante intesa per il rinnovo del contratto aziendale dei lavoratori delle Acciaierie di Verona.

Il contratto è stato approvato dalle assemblee dei lavoratori a grandissima maggioranza, avrà valenza triennale e contiene importanti contenuti sulle parti fisse e variabili delle retribuzioni ma anche su investimenti, occupazione, inquadramento e formazione per la crescita professionale, salute, sicurezza e conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

«Con estrema soddisfazione - hanno dichiarato i rappresentanti veronesi di Fim Cisl e Fiom Cgil Adriano Poli e Martino Braccioforte - abbiamo svolto le assemblee per illustrare i risultati raggiunti e per ringraziare tutti i lavoratori per il sostegno e la partecipazione data alle iniziative sindacali. Questo contratto difende il potere di acquisto dei lavoratori in un momento così delicato per la tenuta dei bilanci familiari, attanagliati da un'inflazione a doppia cifra e dal continuo utilizzo di giornate di cassa integrazione dovute a un mercato instabile. Inoltre, da risposte concrete su tematiche importanti come l’organizzazione del lavoro e la crescita professionale dei lavoratori e garantisce l’impegno aziendale in investimenti continui per migliorare gli ambienti e le condizioni di lavoro».

Gli aumenti contrattuali partiranno da questo mese di giugno e per coprire il periodo tra gennaio e maggio di quest'anno, i dipendenti di Acciaierie di Verona riceveranno un bonus che sarà erogato sempre a giugno. Il bonus è composto da 200 euro di buoni carburante, 50 euro in buoni spesa e da 150 euro in busta paga.

Oltre ad una busta paga più sostanziosa, l'azienda riconoscerà anche migliori premi di risultato, premi di produzione ed anche otto ore di permesso aggiuntivo all’anno, fruibili solo dopo l'esaurimento delle ferie, per: l'assistenza a genitori con più di 75 anni; il decesso, la grave infermità o il ricovero di un coniuge, convivente o di un parente entro il secondo grado; e l'assistenza sanitaria dei figli fino ai 14 anni di età.

Infine, tra il 2023 e il 2025, verranno migliorati gli ambienti di lavoro con i rifacimenti della copertura e della cabina forni dell'acciaieria, i miglioramenti del trattamento della scoria bianca e del microclima della colata continua e del laminatoio e la realizzazione di un impianto fotovoltaico nelle lavorazioni a freddo.