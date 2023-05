Volksbank tra i “Leader della Sostenibilità 2023”

Pubblicata da Il Sole 24 Ore la ricerca sulle 200 aziende italiane più attente alle tematiche ESG ed impegnate nella transizione ecologica, etica, sociale e di governance. Anche Volksbank rientra tra i “Leader della Sostenibilità 2023”, le imprese che hanno integrato scelte consapevoli nelle proprie pratiche aziendali in ambito ambientale, sociale ed economico. Oltre 30 i KPI oggetto della rilevazione, come il consumo energetico, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, le emissioni, le politiche di welfare e le azioni di responsabilità sociale, la diversity e la sostenibilità economica.

“La sostenibilità permea numerosi ambiti della nostra attività e come Banca regionale abbiamo una grande responsabilità sociale, oltre che economica - afferma Manuela Miorelli, Responsabile Innovazione e Sostenibilità di Volksbank. Lo scopo del nostro operato è incrementare la crescita delle persone e delle aziende che fanno parte della nostra comunità, generando un valore aggiunto di lungo periodo”.

La sostenibilità in Volksbank, un impegno a 360° gradi

Questo riconoscimento certifica il percorso intrapreso dalla Banca nell’ambito del Piano industriale “Sustainable 2023”, ormai giunto a compimento. La sostenibilità, che rappresenta un pilastro del Piano, è stata declinata in diversi ambiti. Sul fronte dei finanziamenti green, nei primi mesi del 2023 Volksbank registra un trend positivo di +6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Parallelamente, nell’ambito della nuova policy del credito, la Banca ha abbassato il limite ed allargato il perimetro per l’utilizzo dell’ESG Evaluation Tool.

La Banca ha inoltre avviato un progetto decennale di efficientamento energetico, che ridurrà i consumi energetici della sede centrale di Bolzano e delle oltre 160 filiali, ottimizzando l’uso di impianti di riscaldamento e raffrescamento e il sistema di illuminazione. Entro autunno 2023 saranno completati gli interventi sulle filiali responsabili del 50% dei consumi totali; il progetto verrà concluso entro ottobre 2024 e permetterà di risparmiare, ogni anno, il 18% di emissioni di CO 2 .

Sostenibilità ed azioni sul territorio

La sostenibilità passa anche dalle azioni rivolte al territorio. A novembre 2022, la Banca ha lanciato il primo progetto di riforestazione a Mira: il “Bosco Moranzani – la foresta accessibile di Volksbank”, un’area di oltre 50mila metri quadri che ospita oltre 5.000 alberi. È il primo bosco in Italia progettato per essere accessibile ed inclusivo ed è stato realizzato in collaborazione con Etifor e con la Fondazione Emma.

Per favorire lo sviluppo e la creazione di comunità energetiche, Volksbank ha siglato un accordo con un partner tecnico identificato in Regalgrid, un’azienda con esperienza e attività nel settore della Green Economy, in particolare nel mercato dell'Energia Digitale dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Lo scopo di questa azione è incrementare l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili: Inoltre, il team congiunto di esperti della Banca e di Regalgrid ha partecipato a numerosi incontri sul territorio, per illustrare i benefici delle comunità energetiche, dopo avere organizzato eventi informativi per la propria clientela a Bolzano, Trento, Treviso, Marostica e Mestre.

Sostenibilità e sociale: attenzione alla diversità e al personale

Grande attenzione è anche posta al tema della diversità: Volksbank è la prima Banca regionale in Italia ad aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere sul posto di lavoro prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo riconoscimento premia l’impegno della Banca, che di recente ha anche avviato il programma “DEI”, Diversity, Equity and Inclusion.

Uno dei KPI dell’analisi riguarda le assunzioni di personale, con particolare riferimento agli under 30. Nel 2022, sono state oltre 100 le assunzioni, di cui oltre il 50% di under 30. Sono inoltre previsti specifici programmi interni di formazione e sviluppo delle competenze.

Leader della Sostenibilità 2023

Lo studio, condotto da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, società specializzata nelle ricerche di mercato, è giunto quest’anno alla terza edizione. La valutazione è stata eseguita secondo criteri di indipendenza. Sono state analizzate 1.500 aziende: di queste è stata fatta l’analisi della relativa rendicontazione di sostenibilità e del bilancio, prendendo in considerazione oltre 40 indicatori nell’ambito ambientale, sociale ed economico.