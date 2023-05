In fiera a Verona torna Vapitaly, con oltre il 30% degli espositori in più

Più internazionale, con più espositori e con un maggior numero di brand presenti. Conto alla rovescia, a Veronafiere, per la 7a edizione di Vapitaly, l’unico evento internazionale italiano dedicato al Vaping. La fiera, che si conferma punto di riferimento per l’intero comparto, da sabato 27 a lunedì 29 maggio, si prepara a far incontrare imprenditori, distributori, rivenditori e appassionati vape lover. Un appuntamento unico e atteso che, durante la tre giorni di manifestazione, permetterà di conoscere da vicino le novità di mercato, scoprire i trend emergenti del settore, incontrarne i protagonisti.

Vapitaly, la Fiera internazionale del Vaping, è in programma nel padiglione 12 di Veronafiere (ingresso Re Teodorico – viale dell’Industria, 36) che, nei 10 mila metri quadrati dedicati alle novità del settore, ospiterà 148 espositori (in crescita di oltre il 30% rispetto all’anno scorso), pronti a rappresentare oltre 250 brand. Complessivamente, gli espositori stranieri rappresentano il 40% del totale ed è prevista una importante presenza di addetti asiatici, vista la partnership che Vapitaly ha stretto con IECIE, la più grande fiera asiatica del settore, la quale ha scelto il salone di Verona come unica tappa europea del suo tour mondiale.

«I numeri di questo settimo Vapitaly – sottolinea il presidente di Vapitaly Mosè Giacomello – confermano la centralità della manifestazione, che ogni anno organizziamo a Verona, e riportano le presenze di espositori e imprenditori del settore a livelli pre-covid. Vapitaly non rappresenta solo la più importante fiera nazionale dedicata al vaping, ma continua ad essere punto di riferimento per i protagonisti di una filiera in crescita. Tra gli espositori si respira l’entusiasmo degli anni passati, un’attesa condivisa dai molti appassionati che sono impazienti di scoprire le molte novità di mercato presenti».

Novità assoluta del prossimo Vapitaly è la presenza, tra gli espositori istituzionali, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organismo regolatore per eccellenza del settore. «La presenza di ADM – spiega il presidente Giacomello – rappresenta un’opportunità di crescita e di confronto per gli operatori del comparto, che potranno confrontarsi con l’organismo regolatore, per ADM che potrà approfondire il dialogo con i professionisti del vaping, e anche per Vapitaly che si conferma ruolo istituzionale del dialogo tra le diverse realtà che operano nel settore».

Vapitaly, per il 2023, conferma il format delle precedenti edizioni: sabato 27 e domenica 28, l’accesso (consentito solo ai maggiorenni) è pensato per far conoscere a vapers, imprenditori e appassionati le novità proposte al mercato dalle aziende, mentre lunedì 29 la fiera è riservata agli operatori del settore. Una manifestazione, quindi, che affianca opportunità concrete di business ad eventi dedicati agli appassionati del vaping.

Domenica, alle ore 12, il convegno "Produttori e negozianti: i protagonisti della filiera a confronto", moderato dal direttore di Sigmagazine Stefano Caliciuri. A discuterne Umberto Roccatti presidente di Anafe Confindustria e Antonella Panuzzo presidente UniEcig, anche in virtù dei recenti avvenimenti normativi e giudiziari che hanno interessato da vicino la filiera.

L’ingresso è gratuito e riservato ai maggiorenni, basta registrarsi online sul sito https://www.vapitaly.com. La fiera avrà orario continuato e sarà aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, il lunedì dalle 10 alle 16.