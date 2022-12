Nuovo segretario generale per la Camera di Commercio di Verona: è Riccardo Borghero

Riccardo Borghero è il nuovo segretario generale della Camera di Commercio di Verona.

«Borghero ha superato una rigida selezione in virtù di approfondite conoscenze del sistema e dei meccanismi dell’ente – afferma il presidente della Camera di Commercio di Verona, Giuseppe Riello –, ma anche per la vocazione alla promozione dell’internazionalizzazione e del turismo, nonché per le capacità di coordinamento nell’organizzazione di eventi che, spesso, ha condotto personalmente. Si tratta di una figura poliedrica che saprà imprimere ulteriormente sprint alla conduzione dell’ente facendo fronte alle difficili sfide che ci aspettano in questa difficile congiuntura economica. Questo, anche grazie alle sue capacità di tessere relazioni e all’approfondita conoscenza del sistema socio-economico scaligero».

Riccardo Borghero, veronese, 54 anni, ha iniziato il suo percorso lavorativo in Camera di Commercio di Verona nel 1988, a soli 19 anni, assunto come programmatore informatico. Laureatosi in Economia e Commercio, nel frattempo, ha dapprima seguito l’informatizzazione dell’ente, la gestione delle risorse umane e la certificazione di qualità. A 25 anni gli è stata assegnata la responsabilità del Servizio Promozione, a cui è seguita cinque anni più tardi, quella del Servizio Studi e Statistica. Nel 2002 è stato promosso alla dirigenza dell’Area Affari Economici e, dal 2010, è divenuto Vice Segretario Generale Vicario.