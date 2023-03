A fine marzo il Recruiting Day di Migross: si cercano 80 nuove figure

Si terrà mercoledì 29 marzo il Recruiting Day organizzato da e-work con l’azienda della Grande Distribuzione Organizzata Migross Spa, per la selezione di 80 nuove risorse per i punti vendita Migross – supermercati e bistrot – di Castelnuovo del Garda, Sirmione, Sommacampagna e Valeggio. Si cercano commessi, gastronomi, pescivendoli, macellai, baristi, camerieri e sommelier, con inquadramenti part time, full time o stagionali.

Il Recruiting Day si terrà al Cafè e Bistrò Re di Sapori di Sirmione in Via Verona, 78. Durante la giornata dedicata all’incontro e alla selezione, tutti i candidati potranno interfacciarsi direttamente con i responsabili delle risorse umane di Migross e con recruiter di e-work.

«Il Recruiting Day è un momento di dialogo diretto con l'azienda, per verificare la compatibilità del profilo dei candidati con le necessità aziendali, per valutare un inserimento immediato, un possibile percorso di crescita o semplicemente farsi conoscere. Le possibilità di inserimento sono diverse, per la maggior parte di lungo periodo, si valutano posizioni part time, full time, di profili esperti o da formare», spiega Silvia Garonzi, responsabile ufficio HR Migross.

Per partecipare al Recruiting Day del 29 marzo è necessario iscriversi mandando una mail entro giovedì 23 marzo all’indirizzo selezione.migross@e-workspa.it con una breve lettera di presentazione e il proprio CV specificando nell’oggetto la posizione per la quale ci si candida.

Al termine delle iscrizioni, i candidati verranno contattati dai recruiter e-work per dettagli e fissare l’ora del colloquio. Per maggiori informazioni è possibile contattare la filiale e-work di Verona, scrivendo all’indirizzo mail indicato o telefonicamente al numero: 045 8531916.