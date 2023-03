IncontraLavoro Despar, Regione e Veneto Lavoro alla ricerca di oltre 40 addetti

Regione del Veneto e Veneto Lavoro promuovono IncontraLavoro Despar, un’iniziativa di recruiting organizzata dai centri per l’impiego degli ambiti di Treviso, Verona e Vicenza, in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia.

Obiettivo dell'iniziativa è selezionare oltre 40 addetti alle vendite da impiegare nei diversi reparti dei punti vendita Despar nei territori delle province di Treviso, Verona e Vicenza.

Queste le posizioni ricercate nei singoli territori.

Per Treviso e provincia si ricercano:

addetti alla vendita a Caerano S. Marco, Casier, Castelcucco, Mignagola, Montebelluna, Motta di Livenza, Roncade, Spresiano e Treviso;

addetti alla gastronomia a Casier, Conegliano, Montebelluna, Paese e Roncade;

addetti alla macelleria a Caerano S. Marco, Casier e Spresiano;

addetti alla pescheria a Montebelluna e Motta di Livenza.

Per Verona e provincia si ricercano:

addetti alla vendita a Malcesine, San Martino Buon Albergo e Verona;

addetti alla gastronomia a Malcesine, Peschiera, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo e Verona;

addetti alla macelleria a Verona.

Per Vicenza e provincia si ricercano:

addetti alla vendita ad Asiago, Camisano, Lonigo, Montecchio e Vicenza;

addetti alla gastronomia ad Asiago, Caldogno, Camisano, Montecchio, Schio e Vicenza;

addetti alla macelleria a Bassano del Grappa, Camisano, Lonigo e Schio.

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite credenziali SPID e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro”. All'interno dell'evento "IncontraLavoro Despar” sono pubblicate le offerte a cui candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati.

Per conoscere l'azienda e le prospettive di inserimento, il 5 e 6 aprile verranno organizzate due mezze giornate di presentazione aziendale a Treviso e a Verona in cui Aspiag Service - Despar presenterà le figure ricercate e le modalità di selezione. Durante gli incontri i candidati preselezionati avranno la possibilità di sostenere un colloquio con i recruiter.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile rivolgersi ai centri per l’impiego di Treviso, Verona e Vicenza telefonando al numero unico 049 7448041.