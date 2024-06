Protesta dei lavoratori GlaxoSmithKline: annunciato per venerdì il primo giorno di sciopero

«Il 7 giugno sarà ufficialmente il primo giorno di sciopero che le lavoratrici e i lavoratori della multinazionale britannica GSK con sede a Verona hanno deciso di effettuare per dare l’avvio ad una stagione di protesta tesa al ripristino delle “buone relazioni industriali”», l'annuncio arriva dalle segreterie veronesi di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, le quali hanno proclamato la protesta dei dipendenti e spiegato le proprie ragioni.

«Si chiede un maggiore ascolto attivo della RSU e delle OO.SS nel rinnovo del contratto aziendale, ribadendo ancora una volta la necessità di conoscere i piani industriali da parte della Direzione Strategica, nel pieno rispetto del modello delle relazioni sindacali del settore chimico-farmaceutico», dicono le sigle sindacali, le quali sottolineano come «la multinazionale GlaxoSmithKline, presente in Italia dal 1932, dapprima impegnata nell’area della ricerca e sviluppo di farmaci nell’area produttiva di Verona e successivamente con l’espansione dei propri stabilimenti a Parma e Siena, anche nell’area dei biologici e vaccini, sembra che nonostante il settore farmaceutico in questi ultimi anni abbia rappresentato per il Paese Italia un asset strategico per la produzione e l’esportazione, non stia sufficientemente investendo sul valore delle persone e della sua forza produttiva».

«È infatti di queste ore la notizia che i sindacati e la RSU, con l’imprimatur dei lavoratori, abbiano deciso ufficialmente di avviare una stagione di protesta, contro il mancato riconoscimento di un pacchetto che contenga una cointeressenza economica degna di essere ritenuta di valore, e tale da poter compensare la perdita di potere di acquisto del salario che ogni dipendente di GSK sta subendo dal 2021 dal contesto geo-politico e socio- economico attuale», ribadiscono Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil Verona, che venerdì 7 giugno daranno il via alle proteste in mattinata affiggendo bandiere e striscioni sulla cancellata della sede GSK di viale dell'Agricoltura, iniziando a riportare le istanze dei lavoratori.