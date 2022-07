Deliveroo cresce nel nord Italia e si allarga anche in provincia di Verona

Cresce il servizio di Deliveroo nelle città del centro nord d'Italia. La piattaforma dedicata all’online food delivery, infatti, estenderà a luglio il suo servizio anche a Gambolò (Pv), Cologno al Serio (Bg), Urgnano (Bg), Spirano (Bg), Ghisalba (Bg) e Verdello (Bg), in Lombardia; Abano Terme (Pd) e San Martino Buon Albergo, in Veneto; Correggio (Re) e Rio Saliceto (Re), in Emilia-Romagna; San Giuliano Terme (Pi) e Lastra a Signa (Fi), in Toscana; a Fermo, nelle Marche.

In queste città, Deliveroo conta di collaborare e creare opportunità di business e lavoro per decine di nuovi ristoranti partner e rider.

Continua, dunque, l’espansione territoriale della piattaforma che oggi in Italia copre più del 50% della popolazione. A livello globale, negli 11 mercati in cui è presente, collabora con più di 170.000 tra i ristoranti e supermercati partner, per la consegna della spesa a domicilio, e con oltre 190.000 rider.