Codive, oltre 29 milioni di risarcimenti in agricoltura e mezzo miliardo di valori assicurati

È di 29,2 milioni il totale dei risarcimenti assicurativi in agricoltura nel Veronese. Un sostegno al reddito su cui gli operatori possono dunque contare anche quest'anno, caratterizzato dalla siccità e da pochi eventi atmosferici estremi.

A renderlo noto è Condifesa Verona Codive, l'ente che assicura il settore agricolo, il quale nei giorni scorsi ha riunito il consiglio di amministrazione per fare il punto sull’annata agraria. I premi versati sono stati 70 milioni di euro di cui 35 milioni circa come costo diretto degli agricoltori. Ben 4000 sono i soci assicurati, sui circa 7000 totali, e 35 milioni di contributi pubblici mentre i valori assicurati sono corrispondenti a 545,5 milioni di euro. A farla da regina è l’uva sia per quanto riguarda l’ammontare assicurato pari a 197,4 milioni di euro che, per i risarcimenti, pari a 11,2 milioni. Seguono la frutta assicurata per 77,7 milioni di euro che ha ricevuto risarcimenti per 6,7 milioni, le orticole assicurate per 43,6 milioni di euro e risarcite per 2,6 milioni, mais e oleaginose assicurati per 36,5 milioni e risarciti per 2 milioni e il tabacco assicurato per 26,6 milioni di euro che ha ricevuto risarcimenti per 5,8 milioni. Il valore assicurato dei vivai è di 59,7 milioni di euro a fronte di risarcimenti per 0,7 milioni di euro. A seguire le altre colture come cereali, olive ed erbai oltre al settore zootecnico.

«È stato un buon risultato per i nostri soci, nonostante l’annata contraddistinta da forte e prolungata siccità, le piogge tardive hanno portato un qualche sollievo ed un recupero sulle quantità delle produzioni, ovviamente con risultati differenti a seconda della tipologia di prodotto – commenta il presidente di Codive Luca Faccioni –. Più di mezzo miliardo di euro di valore assicurato è significativo e dimostra la conoscenza e la sempre maggiore attenzione degli agricoltori verso lo strumento della gestione del rischio con le assicurazioni e i fondi mutualistici ritenuti garanzia di reddito. Del resto, le assicurazioni in agricoltura oramai sono strumenti ritenuti indispensabili anche dagli Istituti di Credito in fase di analisi per l’erogazione di prestiti alle imprese agricole».

La novità del 2023 sarà il Fondo AgriCat di Ismea. «Si tratta – precisa il direttore di Codive – Michele Marani di uno strumento che per la prima volta in Italia offrirà a tutti gli agricoltori una copertura mutualistica contro gli eventi catastrofali, rappresentati da gelo e brina, siccità e alluvione, garantendo il diritto a un indennizzo economico in caso di perdite di produzione verificate da perizie campionarie. Dopo una prima fase di sperimentazione, il nuovo strumento andrà a regime nel 2024».