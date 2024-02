AIA e Negroni scelti tra i 100 marchi Made in Italy per la mostra Identitalia

AIA e Negroni sono stati scelti tra gli oltre 100 marchi che hanno fatto la storia del Paese e del Made in Italy per far parte della mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”. L’esposizione, ideata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ed esposta fino al 6 aprile nell’atrio di Palazzo Piacentini (RM), ha l’obiettivo di valorizzare un patrimonio industriale, progettuale e materiale di inestimabile valore per il Paese, fatto di storie imprenditoriali di successo e di designer che hanno cambiato il modo di comunicare l’immagine aziendale dei prodotti.

Da Verona al mondo, la storia di AIA e Negroni è quella infatti di due brand che sono parte della vita e dell’immaginario del nostro Paese e che, anche nella comunicazione, hanno saputo essere sempre innovativi nell’anticipare i gusti e nel guidare l’evoluzione delle abitudini alimentari degli Italiani. A testimonianza della loro storia rappresentativa, simbolo della genialità e del saper fare italiano, AIA e Negroni sono gli unici due brand presenti per le categorie carni e salumi.

AIA, da oltre 50 anni, è il marchio di riferimento per le carni avicunicole, i prodotti a base di carne e le uova. L'azienda ha creato prodotti che hanno conquistato il cuore degli italiani, divenendo con il tempo delle vere e proprie icone, come il caso di Wudy, scelto come brand rappresentativo dal Ministero. Nato nel 1985, ha portato sulle tavole di tutti un wurstel avicolo a dispetto della consolidata tradizione che lo voleva di carni suine: per sottolineare ed enfatizzare la sua unicità, “Oggi, pollo” è stato lo slogan originale con cui è stato presentato sulle prime campagne pubblicitarie degli anni ’80. Da allora e da quasi quattro decenni, Wudy è simbolo di un’intera categoria, inscalfibile e insostituibile sulle tavole di chi ogni giorno continua a sceglierlo.

Anche la storia di Negroni, marchio ultracentenario e leader della salumeria di alta qualità, è caratterizzata da un costante spirito innovativo: non solo ha inventato il primo salamino brandizzato tascabile d’Italia, il Negronetto, ma ha anche fatto uso di forme di comunicazione all’avanguardia, più volte in anticipo sui tempi. Dal logo a forma di Stella ai suggestivi manifesti pubblicitari, passando dagli spot radio con l’intramontabile jingle, “Le stelle sono tante, milioni di milioni...", agli sketch televisivi del Carosello RAI con il comico e attore Ugo Tognazzi, ex dipendente di Negroni, e gli spot tv, il brand della Stella ha segnato e continua a segnare le giornate e i pasti degli italiani e di chi si avvicina al gusto intramontabile delle sue specialità.

La mostra, esposta nell’atrio di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è aperta al pubblico fino al 6 aprile, il venerdì pomeriggio dalle 17 alle ore 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle ore 20. Per poter accedere è necessario prenotarsi al seguente indirizzo polo.culturale@mimit.gov.it