De Angelis Food compie 40 anni, cena di gala al Castello Scaligero di Villafranca

«De Angelis nasce 40 anni fa sul territorio veneto, dove il bigolo, il maccheroncino e la sfoglia fanno parte della tradizione e della storia, non solo culinaria», a dirlo è Paolo Pigozzo, amministratore delegato di De Angelis Food Group, a poche ore della serata evento che si terrà al Castello Scaligero di Villafranca per celebrare i primi quattro decenni dell’azienda, ma soprattutto «per guardarsi in faccia tutti (fornitori, clienti e collaboratori) e fare squadra in vista delle nuove sfide che il gruppo andrà ad affrontare».

«In tutti questi anni, e soprattutto negli ultimi sei, abbiamo saputo innovare restando sempre ben legati alle tradizioni - prosegue Pigozzo - Questo ci ha consentito di fare nostri i trend di mercato che hanno guidato l’internazionalizzazione dell’azienda, che oggi è un’azienda globale, capace di coprire tutti i mercati, ma che ha sempre un’anima veneta».

Il traguardo dei 40 anni viene festeggiato domani, 10 giugno, al Castello Scaligero di Villafranca di Verona con un appuntamento ad invito, dedicato a clienti, fornitori, collaboratori e alle loro famiglie, in altre parole, con tutti coloro che hanno contribuito alla crescita di De Angelis. È per questo che la serata di gala con cena sarà incentrata soprattutto sulla convivialità e sulla condivisione, con il comico Paolo Cevoli e la musica dal vivo suonata dalla Bàbata Band che intratterranno gli ospiti.

I valori che guidano De Angelis Food sono da 40 anni la ricerca dell’eccellenza, l’artigianalità italiana, la lungimiranza e la visione globale, legate a doppio filo con creatività e innovazione, ascolto del cliente e del mercato, ma soprattutto attenzione all’alimentazione. Tutto questo ha consentito a De Angelis Group di generare nel 2022 un fatturato di 120 milioni di euro (con un previsionale sul 2023 di 140 milioni), impiegando 450 lavoratori. «Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 200 milioni di euro di fatturato nel più breve tempo possibile - ha affermato Pigozzo - Puntando ancora forte sull’innovazione e sulla conquista di nuovi territori e nuovi mercati. Uno degli obiettivi del gala per i 40 anni di De Angelis è quello di cristallizzare il percorso fatto fino ad oggi insieme e visualizzare i nuovi traguardi da raggiungere e le nuove sfide da superare».

De Angelis Food produce una pasta fresca 100% di grani selezionati da mulini italiani. Acqua, uova e farina vengono lavorate ancora con un’impostazione artigianale, unita alle più moderne tecnologie, e diventano pasta sfoglia, pasta corta, pasta lunga e pasta ripiena di qualità superiore. Tutti i formati sono trafilati, per rendere la superficie della pasta porosa e ruvida, perfetta per catturare i condimenti e tenere la cottura, grazie anche ad una lenta lavorazione.