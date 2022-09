"A cena con Tracy", la vincitrice di Masterchef alla Fiera del Riso

È andata in scena sabato sera alla Fiera del Riso di Isola della Scala "A cena con Tracy". Un'occasione per la vincitrice di MasterChef Italia 11 per parlare della sua idea di cucina e del percorso che l’ha portata alla vittoria del noto talent show nel corso dell'appuntamento “Taste of Earth – The Restaurant”.

Tracy Eboigbodin, residente a Vallese di Opperano, si è raccontata al pubblico nel corso di una lunga chiacchierata e ha presentato il suo libro di ricette “Soul Kitchen. Le mie ricette per nutrire l’anima”.