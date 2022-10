Torta di mele: ricette della tradizione veronese

Si tratta di uno dei dolci più classici in assoluto, eppure anche della torta di mele abbiamo trovato una variante che viene utilizzata in alcune cucine veronesi. Ecco quindi che ve la proponiamo, così che possiate prepararla e, naturalmente, assaggiarla.

GLI INGREDIENTI:

200 grammi di farina;

100 grammi di zucchero;

1 uovo;

2 cucchiai di olio extravergine d'oliva o olio di semi;

1/2 bustina di lievito per dolci;

1/2 bicchiere di latte;

4 mele;

1 limone;

1 cucchiaino di pinoli;

2 cucchiai d'uva sultanina;

cannella in polvere;

burro;

sale.

IL PROCEDIMENTO: Sbucciate le mele, privatele del torsolo, tagliatele a pezzetti e mettetele in un recipiente con un cucchiaio di zucchero, la scorza grattuggiata del limone, l'uva sultanina, i pinoli e la cannella.

In una terrina amalgamate prima l'uovo con lo zucchero, aggiungetevi l'olio e un pizzico di sale quindi la farina alla quale avete mescolato il lievito e il latte.

Deve risultare un composto morbido al quale aggiungerete alla fine le mele, i pinoli e l'uva sultanina dopo averli sgocciolati se lo zucchero, sciogliendosi, avesse formato del liquido. Sistemate l'impasto in uno stampo imburrato e infarinato, spolverizzate la superficie con un po' di zucchero e infornate a 180°C per 45 minuti. A fine cottura lasciate il dolce ancora nel forno per 5 minuti ma con lo sportello aperto.