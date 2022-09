Le ricette della tradizione veronese: risotto con le noci di Nogara

Il risotto con le noci è un piatto tipico della zona di Nogara, dove da anni a questa parte si tiene anche una sagra dedicata proprio a questo piatto. Si tratta quindi di un primo tipico della tradizione veronese, cremoso e delicato, piuttosto semplice da preparare, che apre le porte all'autunno sul territorio veronese.

E' un primo piatto tipico di questa stagione, come farlo alla perfezione deriva da decenni di sperimentazioni, in ambito italiano hanno messo a punto la ricetta padri della cucina come Pellegrino Artusi e Gualtiero Marchesi.

Le due uniche tipologie di riso ammesse per la preparazione di un vero risotto, i più consigliati sono il Vialone Nano, il Carnaroli o l’Arborio del Delta del Po.

GLI INGREDIENTI:

400 grammi di riso;

100 grammi di gherigli di noce;

1 litro di brodo di carne;

50 grammi di gorgonzola;

1 cipolla;

1 rametto di prezzemolo;

1 rametto di timo;

1 ciuffo di maggiorana;

1/2 bicchiere di vino bianco secco;

40 grammi di burro;

5 cucchiai d'olio extravergine d'oliva;

60 grammi di grana grattuggiato;

sale.

IL PROCEDIMENTO: Mondate e tritate finemente la cipolla poi fatela imbiondire in burro e olio. Quando si sarà dorata, unite il riso e lasciatelo tostare a dovere. Bagnate con il vino quindi sfumare. Portate a cottura il riso incorporando poco a poco il brodo della carne. Poco prima del termine della cottura, regolate di sale e aggiungete le noci e tutte le erbette tritate, infine unite il gorgonzola tagliato a pezzetti. Mescolate con cura per amalgamare i sapori poi portate in tavola servendo il grana grattuggiato a parte.