Le ricette della tradizione veronese: il risotto all'isolana

Settembre è il mese del risotto nel veronese, all'Amarone, al Tastasal, alla zucca, ma è quello all'Isolana che viene fatto in tutte le case come una tradizione irrinunciabile.

Il risotto all'isolana è senza dubbio uno dei piatti veronesi più conosciuti, questo grazie anche al fatto che su questa ricetta è basata un'intera fiera che ogni anno richiama a Isola della Scala migliaia di persone. Un piatto quindi dal grande valore tradizionale e nutritivo, che ha saputo conquistare un grande pubblico grazie alla sua bontà.

Questa che vi proponiamo è la ricetta diffusa dall'ente fieristico di Isola della Scala, dopo il concorso La Spiga D'Oro.

GLI INGREDIENTI:

1 kg di Riso Vialone Nano Veronese (consigliato l’Igp);

2 l di ottimo brodo (pollo/gallina – manzo – verdure);

200 g di vitello magro;

600 g di lombata di maiale;

150 g di burro;

140 g di formaggio grana;

Pepe;

Sale;

Cannella;

Rosmarino (quanto basta).

IL PROCEDIMENTO: Tagliate la carne a dadini, condire con sale e pepe macinato fresco, lasciare riposare per un’ora. Fondere il burro, mettere un rametto di rosmarino, rosolare bene la carne. Cuocere a fuoco lento fino a completa cottura della carne indi togliere il rosmarino. Fare bollire il brodo, aggiungere il riso mondato, cuocere per circa 18 minuti a fuoco lento. Il riso dovrà assorbire tutto il brodo. Condire quindi il riso con il condimento fatto in precedenza. Completare il risotto all’Isolana con il formaggio profumato alla cannella.