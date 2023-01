Le ricette della tradizione veronese: Frittelle di polenta

Dalla tradizione campagnola arriva la ricetta di un dessert che include l'utilizzo di uno degli ingredienti più conosciuti nell'area scaligera: la polenta. In particolare, la variante di questo piatto che vi proponiamo, viene attribuita alla zona di Nogarole Rocca, dove sarebbe stata sviluppata.

GLI INGREDIENTI:

400 grammi di polenta;

200 grammi di farina;

200 grammi di zucchero;

100 grammi d'uva passa;

2 mele;

2 uova;

olio di semi di arachide;

zucchero a velo.

IL PROCEDIMENTO: Preparate una polenta morbida, raffredatela e passatela al passaverdura. Raccoglietela in una terrina e mescolatela con le mele sbucciate e grattugiate, l'uva passa ammolata in poca acqua calda per 15 minuti, la farina setacciata, lo zucchero, le uova, un cucchiaio d'olio e un pizzico di sale, Amalgamate bene il composto e fatelo riposare coperto con un tovagliolo per almeno 2 ore avendo cura di rigirarlo ogni tanto. Portate a temperatura abbondante l'olio, tuffatevi le frittelle ricavate dal composto con un cucchiaio e friggete fino a quando le fritole avranno preso un bel colore dorato. Una volta fritti, raccogliete i dolcetti con la schiumarola e passateli su carta assorbente da cucina perché perdano l'unto e prima di servirli spolverizzateli di zucchero a velo.