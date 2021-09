Poke Bowl: miglior ricetta

La poke bowl è ormai un food trend. È raro trovare amanti del cibo orientale che non l'abbiano già provato o che non si siano dichiarati fan di questo piatto noto anche come "decostruzione del sushi".

l Poke nasce come piatto povero della cucina hawaiana, utilizzato dai pescatori per smaltire gli avanzi diciò che avevano pescato. Diffuso ormai in tutto il mondo, apprezzatissimo anche dai palati più esigenti e fenomeno virale su TikTok, il Poke è un piatto estremamente salutare ma anche molto goloso!

Il poke hawaiano, altro nome con cui è anche conosciuto, è molto semplice da preparare e offre molteplici possibilità. Con tonno, con avocado, con o senza riso... Ecco la nostra proposta

Ricetta Poke Bowl con Salmone

Ingredienti per 4 porzioni

Salmone fresco tagliato a cubetti (300 gr circa)

250 gr di riso Basmati

4 cucchiai di maionese

2 avocado piuttosto maturi

180 gr di semi di soia

Ingredienti per marinare il salmone

Salsa di soia (4 cucchiai)

Olio di sesamo (2 cucchiai)

Miele (due cucchiaini)

1 cipollotto

Semi di sesamo (due cucchiaini)

Preparazione Poke Bowl con Salmone

Per prima cosa facciamo marinare il salmone . Mescolate in una ciotola gli ingredienti liquidi della marinata con un cucchiaio d'acqua: salsa di soia, olio di sesamo e miele. A questo aggiungeremo il cipollotto tagliato ad anelli e i semi di sesamo. Potete marinare il salmone con gli ingredienti che più vi piacciono, aggiungendolo al composto, come la salsa sriracha, se lo avete in casa, il suo sapore leggermente piccante è ottimo con il resto degli ingredienti. Asciugare il salmone con carta da cucina e condire. Lo passiamo di nuovo attraverso i 2/3 della marinata per renderlo più succoso e conserviamo il resto del composto per aggiungerlo in seguito. Mettiamo le coppe di riso nel microonde per un minuto e tagliamo gli avocado a fettine sottili. Serviamo così: in quattro ciotole mettiamo il riso sul fondo, e su questo aggiungiamo l' avocado da un lato e il salmone marinato dall'altro , distribuiamo lo zenzero sott'aceto, i semi di soia e il cipollotto di mix. Condiamo con un cucchiaio della marinata che abbiamo messo da parte e siamo pronti per gustarla! Ci serviremo maionese in un piccolo contenitore accanto ad essa per accompagnare il nostro Poke.