È in arrivo il Pizza Day: come fare la romana in teglia

Ogni 17 gennaio si celebra la pizza, coincidendo con la festa di Sant'Antonio Abate, protettore dei fornai e dei pizzaioli. Questa data ha radici profonde nella tradizione, quando le famiglie dei pizzaioli di Napoli si recavano a Capodimonte per onorare il santo con un falò propiziatorio. La Giornata Mondiale della Pizza è stata istituita per riconoscere l'Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano, dichiarata patrimonio culturale dell'umanità dall'UNESCO.

La pizza, nella sua varietà di forme come al portafoglio, fritta, al taglio, classica o gourmet, è un piatto che unisce tutti, amato in tutto il mondo. Per gli italiani, prepararla in casa durante il weekend è un piacere speciale, dedicandosi a ricette a lunga lievitazione per ottenere un impasto ideale che raddoppi il volume.

Ricetta della Pizza in Teglia di Gabriele Bonci

Il maestro Bonci ha creato una ricetta unica per la pizza in teglia. Dopo aver preparato l'impasto con gli ingredienti, questo deve riposare per un'intera giornata in frigorifero, dove avviene la "maturazione". Il giorno successivo, l'impasto può essere steso nella teglia, risultando in una pizza con molte bolle interne e una croccantezza esterna.

Ingredienti: 1 kg di farina tipo 0 o tipo 1, 800 g di acqua, 40 g di olio extravergine di oliva, 20 g di sale marino, 3 g di lievito secco di birra o 100 g di lievito madre naturale fresco

La preparazione inizia al mattino. Versate la farina in una ciotola e aggiungete l'acqua in cui avrete sciolto il lievito. Iniziate ad impastare energicamente per amalgamare gli ingredienti, poi aggiungete sale e olio. Lasciate riposare l'impasto per circa 10 minuti sotto un panno. Successivamente, rovesciate l'impasto su un piano di lavoro infarinato con farina di semola e iniziate a fare le pieghe. Stendete l'impasto in forma rettangolare, piegatelo a metà e ripetete il processo più volte a intervalli di 20 minuti. Questo passaggio è cruciale per formare le bolle nell'impasto. Lasciate riposare l'impasto in frigo per 24 ore. Dopo, lasciatelo fuori dal frigo per almeno 2 ore prima di stenderlo in una teglia oliata, aggiungere il sugo di pomodoro e infornare a 230 gradi per circa 25 minuti. A metà cottura, aggiungete la mozzarella e altri ingredienti a scelta.

Consigli di Gabriele Bonci per una Pizza Perfetta

Per ottenere la pizza come quelle pluripremiate di Bonci servono alcuni passaggi e pochi ingredienti. L’importante è seguire attentamente il procedimento così da avere un risultato perfetto, impasto lievitato che dopo la cottura crei un interno morbido e alveolato e l’esterno croccante:

La Farina: la qualità della pizza dipende dalla peculiarità della farina. Cercate sempre di utilizzare farine biologiche, non trattate e preferibilmente macinate a pietra. Utilizzate una farina 0 oppure 1, in alternativa, metà farina di manitoba e metà farina 00 per ottenere un buon impasto.

Serve una ciotola capiente in modo che l’impasto abbia lo spazio per la lievitazione.

Dopo aver aggiunto la farina dovete versare l’acqua tiepida mescolando con una forchetta.

All’interno dell’acqua dovete sciogliere il lievito

Come ultimi ingredienti vanno inseriti l’olio extravergine ed il sale

Pirlate l’impasto per favorire la lievitazione, utilizzate un cucchiaio. Pirlare un impasto significa arrotondarlo facendolo girare tra le mani o sul piano di lavoro dandogli una forma sferica regolare, in questo modo si da crescita regolare all’impasto durante la lievitazione.

L’impasto va fatto lievitare in frigo per 24 ore coperto con una pellicola trasparente.

Il trucco per stendere l’impasto è oliare prima la teglia.

Per la cottura mettere la teglia per 10 minuti sulla base del forno e poi altri 10 minuti nella parte alta.

Se durante la posa in frigo non sono emerse le bolle, niente paura! Si formeranno durante la cottura. Questo accade quando la temperatura del frigorifero è troppo bassa, quella ottimale è di 4°C. Poi ovviamente condite la vostra pizza nella maniera che più vi piace.

Farciture

Alla maniera classica con passata di pomodoro e fior di latte oppure con verdure e salumi.

Crema di broccoli cotti al vapore, aromatica, gustosa e nutriente. A crudo stracciatella di bufala pugliese, speck in due consistenze (a fette e croccante), polpa e scorza di limone.

Provola affumicata, olio extravergine di oliva, abbondante Parmigiano Reggiano 30 mesi grattuggiato e qualche noce frantumata, per completare il giro di sapori con una nota grassa e fragrante.

Crema di zucca Delica cotta al forno, insaporita con solo sale, pepe nero e olio. Sopra il radicchio rosso lungo arrostito in un cartoccio, lasciato il più naturale possibile per gustarne il prezioso amarognolo, perfetto per contrastare la dolcezza della zucca.