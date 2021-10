Pink Dalgona: la bevanda che spopola sul web

Negli ultimi mesi sui social è diventata virale una nuova e accattivante ricetta proveniente dalla Corea del Sud: il Dalgona coffee.

Il Dalgona coffe prende il suo nome da “dalgona”, una caramella al caramello molto dolce e cremosa che è piuttosto popolare nel paese. Questo stile di caffè coreano si è guadagnato la reputazione di caffè per eccellenza di Instagram e durante la quarantena, un pò tutti abbiamo tentato di ricrearlo a casa. Ma da poco è apparso sugli schermi un nuovo concorrente che sembra poter battere la fama del tradizionale Dalgona Coffe, stiamo parlando del: Pink Dalgona .

Ingredienti Pink Dalgona

Nonostante quello che può sembrare dall'associazione del nome, il Dalgona Rosa è un semplice latte alla fragola, privo di caffeina. Se per la ricetta del Dalgona Coffe l'elenco degli ingredienti era breve, per il Dalgona Rosa è ancora più breve, perché ci servirà solamente: polvere per fare il frappè alla fragola, latte, panna da montare.

Preparazione Pink Dalgona

Per prepararlo non devi essere uno chef, per ogni quattro cucchiaini di panna da montare, aggiungi due cucchiai di polvere per il frappè alla fragola, che sarà responsabile del colore rosa. Una volta amalgamati questi due ingredienti - ricorda che la crema deve essere ben fredda - sbattili fino a formare la caratteristica crema dalgona. Una volta sbattuti bene con le fruste elettriche, riempi un bicchiere con il latte che preferisci, puoi scegliere anche il latte vegetale. Ricordati di lasciare un po' di spazio alla fine per incorporare la panna e se vuoi che sia veramente fresco e dissetante, aggiungi un po' di ghiaccio prima di servire il latte. Puoi infine guarnire il tutto con una spolverata di scaglie di cocco. Per berlo, è meglio mescolare la crema rosa con il resto della bevanda che hai incorporato nel bicchiere ma ovviamente non prima di aver scattato una bella foto.