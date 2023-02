Ricette tradizionali di Verona: dolci tipici. Le "Creme fritte" di piazza Erbe

Le creme fritte nacquero molto tempo fa in piazza Erbe a Verona, quando erano vendute all'interno dei tradizionali banchetti. Per prepararle sono necessari pochi ingredienti: 4 uova, 200 grammi di farina 00, una decina di cucchiai di zucchero, la scorza grattuggiata di un limone, 1 litro di latte, pan grattato, burro e un po' di sale.

AI FORNELLI - Iniziamo con lo sbattere le uova all'interno di un pentolino insieme con lo zucchero, avendo cura di aggiungere gradualmente la farina, il latte, la scorza di limone e un pizzico di sale. Una volta creato il composto, trasferire il tutto su un fornello a fuoco lento e procedere alla cottura per circa un quarto d'ora. È importantissimo ricordarsi di mescolare con costanza fino al momento dell'ebollizione del composto. A questo punto la vostra crema sarà pronta e potrete procedere a girarla con un frustino. In seguito versate il tutto all'interno di un recipiente in vetro, appositamento bagnato con dell'acqua in precedenza.

Ora è necessario che la crema si raffreddi, pertanto lasciatela riposare il tempo necessario. Successivamente versate il tutto lungo una superfice in legno o alternativamente in marmo e procedete a sezionare la crema in quadratini. Ciascun pezzo andrà poi fatto passare nel pan grattato e messo in frittura all'interno di una padella con dell'olio bollente. Non appena la superficie della vostra crema fritta avrà preso un aspetto dorato, estraetela dalla pentola e riponetela in un piatto con della carta assorbente. Al momento di servire in tavola le creme fritte, non fate mancare una buona bottiglia di vino, molto indicato in questo caso il Recioto della Valpolicella.