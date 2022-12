Le creme più golose per farcire Panettone e Pandoro

Il panettone ripieno è l’ideale per tutte le occasioni di festa fra Natale e Capodanno e la befana. È un dolce godurioso, semplice e veloce. Si ottiene tagliando a fette il pandoro o svuotando un panettone tradizionale togliendo il fondo a 3/5 cm di altezza dalla base, poi farcire con una crema a base di ricotta, mascarpone, ciliegie, pistacchi e molto altro, e richiudere. L'esterno invece può essere rivestito da squisito cioccolato.

Zabaione

Ingredienti: uova medie 5 solo tuorli (100 g di tuorlo circa), zucchero semolato 25 g, marsala 80 g

Procedimento: ponete una bacinella nel congelatore. A parte, in un pentolino versate il marsala con metà dello zucchero e intiepiditelo a fiamma bassa. In un'altra bacinella mescolate i tuorli con lo zucchero rimasto, stemperate con poco liquore tiepido e pian piano aggiungete anche il resto. Ponete questa bacinella su una pentola contenente poca acqua, per procedere alla cottura a bagnomaria. Sbattete continuamente con una frusta manuale e portate lo zabaione a 83°C. Prelevate la bacinella dal bagnomaria e versatelo in quella fredda presa dal congelatore. Mescolatelo qui per accelerarne il raffreddamento.

Crema al mascarpone

Battere a lungo 3 tuorli con gr 200 di zucchero sino ad ottenere una crema quasi bianca. Aggiungervi gr 200 di mascarpone e mescolare bene, allungando con 1 bicchiere di rhum o di maraschino. In ultimo aggiungere gli albumi montati a neve, mescolando delicatamente per non smontarli. Poi versare in tazzine e mettere in frigo.

Crema pasticcera alla vaniglia o limone

Ingredienti: 500 ml latte, 3 tuorli, 70 g farina 00, 120 g zucchero, bacche di vaniglia o scorza di limone non trattato/biologico

In un pentolino, versa il latte, 2 cucchiai di zucchero dalla quantità a disposizione e l'aroma scelto (bacca di vaniglia/vanillina/scorza di limone) e fai riscaldare portando quasi a bollore.

Nel frattempo, in una ciotola lavora i tuorli d’uovo con lo zucchero rimanente, poi unisci la farina e mescola con una frusta, fino ad amalgamare bene il tutto.

A questo punto, preleva 2 mestoli di latte e diluisci il preparato a base di uova e farina; una volta ottenuto un composto liscio, senza grumi e liquido, versa il tutto nel pentolino, accendo il fuoco e cuoci la crema pasticcera fino a farla addensare. Attenzione, è importantissimo girare spesso la crema mentre si cuoce.

Quando la crema pasticcera è pronta, spegni il fuoco, elimina l'eventuale bacca di vaniglia o la scorza di limone e trasferisci la crema in una ciotola, coprendola con della pellicola trasparente.

Crema pasticcera al cioccolato

Ingredienti: 1/2 l di latte, 3 tuorli d'uovo, 80 gr di farina, 120 gr di zucchero, una bacca di vaniglia, 100 gr di cioccolato al latte o fondente

Procedete aprendo la bacca di vaniglia con un coltellino affilato ed estraendo i semini. Scaldate il latte, senza portarlo a bollore, con all'interno i semini e il baccello di vaniglia. Mescolate in una terrina la farina con lo zucchero, aggiungete i tuorli, un filo di latte caldo e mescolate. Aggiungete poi tutto il latte rimanente, dal quale avrete tolto il baccello di vaniglia, rimettete sul fuoco a fiamma bassa e mescolate finché la crema non si sarà addensata per bene. Quando la crema sarà densa al punto in cui desiderate, togliete dal fuoco e aggiungete il cioccolato tritato. Mescolate bene e rapidamente fino a che la crema non sarà di nuovo liscia. Lasciate raffreddare in una terrina coperta da pellicola (a contatto con la crema) e poi gustatela al cucchiaio oppure farcite i vostri dolci.

Crema al tiramisù

Ingredienti: 200 g di Mascarpone, 2 cucchiai di zucchero, 2 uova, 1 tazzina di caffè ristretto

Prima di iniziare a preparare la ricetta, è importante adottare qualche piccolo accorgimento per avere il miglior risultato: assicuratevi di tirar fuori dal frigo il Mascarpone circa 30 minuti prima della preparazione; assicuratevi che le uova siano a temperatura ambiente prima di iniziare la preparazione.

Iniziate la preparazione della crema al tiramisù montando i tuorli con lo zucchero. Prendete una ciotola e rompete le uova separando i tuorli dagli albumi e mettendo da parte questi ultimi.

Aggiungete lo zucchero e montate finché non saranno diventati chiari, gonfi e spumosi. Incorporate il Mascarpone Santa Lucia e la tazzina di caffè.Montate a neve ben ferma gli albumi e aggiungeteli alla crema delicatamente, con movimenti dal basso verso l’alto stando attenti a non smontare il composto.

Mettete la vostra crema al tiramisù in frigo per almeno un’ora, dopodiché servite in coppette mono porzione, con una spolverata di cacao amaro in polvere o con qualche chicco di caffè al cioccolatofondente. Perfetta per farcire dolci.

Crema di nocciole

Ingredienti 110g di nocciole tritate finemenete con il mixer, 100g cioccolato al latte, 100g cioccolato gianduia, 100g cioccolato fondente, 30g zucchero finissimo, 20g olio di girasole, 10g cacao amaro, baccello di vaniglia, sale.

Per la ricetta della crema di nocciole, tritate i cioccolati, raccoglieteli in una ciotola e scioglieteli su un bagnomaria caldo ma non bollente. Incorporate, poi, fuori dal fuoco, la pasta di nocciole, l’olio, il cacao, i semi raschiati da mezzo baccello di vaniglia, lo zucchero e un pizzico di sale. Mescolate con una spatola fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo. Frullate per meno di 30 secondi con il mixer a immersione per renderlo perfettamente liscio e lucido.