Divampa un grosso incendio in un fienile: 500 mucche salvate dalle fiamme

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro nel tardo pomeriggio del 2 giugno per contenere ed estinguere il rogo che ha preso vita in una struttura con circa 2000 quintali di fieno presenti e con una stalla annessa

Un grosso incendio sta tenendo impegnati i vigili del fuoco scaligeri dalle ore 18 del 2 giugno. Ad andare a fuoco, in via Ronchi a Minerbe, una struttura con circa 2000 quintali di fieno.

Sul posto sono state inviate squadre dai distaccamenti di Legnago e Caldiero, oltre a mezzi della sede centrale, che si sono immediatamente messe al lavoro per cercare di contenere le fiamme e salvare le 500 mucche presenti nella stalla annessa al fienile. Una missione fortunatamente andata in porto: le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte e, giovedì mattina, ha preso il via l'opera di smassamento e messa in sicurezza dello stabile.

Nella mattinata del 3 giugno, sul posto erano ancora presenti le squadre del distaccamento di Legnago, supportate dalle autobotti di Verona.