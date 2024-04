Carbonara day, come preparare la pasta più famosa, ricetta e storia

Il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, una giornata interamente dedicata alla celebrazione di uno dei piatti più iconici e amati della cucina italiana: la pasta alla carbonara. Riconosciuto a livello internazionale come emblema della gastronomia italiana, il piatto unisce puristi e innovatori in una festa del gusto che esalta gli ingredienti.

Per i puristi, la carbonara richiede un rigoroso rispetto dei suoi cinque ingredienti fondamentali: pasta, guanciale, pecorino, uovo e pepe. Gli innovatori, d'altra parte, esplorano nuove frontiere culinarie, sperimentando con ingredienti e tecniche diverse. Tuttavia, la "carbonara perfetta" è soggettiva, varia in base ai gusti personali, riflettendo la ricchezza e la diversità della cucina italiana. La migliore Carbonara a Verona si mangia Osteria Al Boscarel in un vicoletto non lontano da San Zeno.

Ricetta della Carbonara

La preparazione della carbonara segue passaggi ben definiti, si lessa al dente la pasta, si taglia accuratamente il guanciale e si fa una delicata emulsione di tuorli e formaggio, fino alla mantecatura finale che lega tutti gli ingredienti in un equilibrio di sapori e consistenze. Tipo di pasta: qui sorge un dilemma: spaghetti o rigatoni? Sebbene gli spaghetti alla carbonara siano "la morte sua", sui rigatoni la tradizione chiude un occhio, perché, in fondo, la carbonara è troppo buona anche con la pasta corta.

Per 4 persone: 400 g di spaghetti, 120 g di guanciale, 20 g di pecorino romano, 2 tuorli grandi (o 3 medi), sale e pepe.

Ma veniamo ai passaggi per realizzare una perfetta carbonara:

Tagliare il guanciale a dadini e tenere da parte

In una ciotola mischiare i tuorli con il pecorino e, a piacere, anche con parmigiano o grana e aggiungete circa 50g di acqua. Mescolare bene gli ingredienti con una frusta a mano, finché non si crei una golosa cremina. Aggiungere sale e pepe a vostro gusto.

E' il momento di mettere l'acqua sul fuoco e di aspettare che arrivi a bollore

In una padella mettere le striscioline di guanciale senza olio e lasciare rosolare a fiamma bassa, finché il guanciale non diventi croccante

Buttare la pasta e controllare il tempo di cottura

Scolare la pasta quando ancora è un po' al dente, ma lasciare da parte un po' di acqua di cottura

Mettere la pasta in una pentola o in un grande ciotola, aggiungere il guanciale e mescolare

Versare la cremina formata dai tuorli con il pecorino e continuare a mescolare, senza rimettere sul fuoco. Se necessario aggiungere un po' di acqua di cottura

Terminare con una macinata di pepe e con qualche altre strisciolina di guanciale croccante.

I 5 ingredienti

Guanciale: La scelta tra tagliarlo a strisce sottili o a dadini influisce sulla texture e il sapore del piatto.

Formaggio: Il pecorino conferisce sapidità, mentre un mix di formaggi può rendere il piatto più morbido e avvolgente.

Uovo: La salsa deve risultare cremosa ma non liquida, con un equilibrio ideale tra tuorli e uova intere.

Pepe: Il pepe nero aggiunge un aroma intenso e una nota speziata distintiva.

Pasta: La forma della pasta, dagli spaghetti ai rigatoni, influisce sull'interazione con il condimento, modulando l'esperienza gustativa.

Origini

La storia della carbonara è avvolta nel mistero, con diverse teorie che ne narrano le origini. Alcuni la vedono come una creazione post-bellica, nata dall'incontro tra gli ingredienti della razione K dei soldati americani e la tradizionale pasta italiana. Altri la ricollegano ai carbonai appenninici e alla loro cucina di sussistenza. Nonostante le varie ipotesi, la carbonara come la conosciamo oggi è il risultato di un'evoluzione culinaria che ha privilegiato la semplicità e l'essenzialità degli ingredienti.

La Carbonara incarna la ricchezza e la diversità della cucina italiana, celebrando la capacità di reinterpretare le tradizioni in chiave personale. Come afferma Riccardo Felicetti, Presidente dei Pastai di Unione Italiana Food, "La Carbonara è una sola, come Venezia", sottolineando che, nonostante le molteplici interpretazioni, la vera essenza del piatto risiede nella sua inimitabile combinazione di sapori e nella sua storia affascinante.

Il Vino ideale

Accompagnare un piatto ricco di sapori come la carbonara richiede un vino che ne esalti le caratteristiche senza sovrastarle. Uno Chardonnay Veneto, con la sua freschezza e le note fruttate, si rivela la scelta ideale per bilanciare l'intensità del piatto.