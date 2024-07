Albicocche di Verona: proprietà e come fare dei dolci deliziosi

Le albicocche, originarie dell'Asia centrale, sono un frutto delizioso e ricco di proprietà benefiche per la salute. Sono caratterizzate da un colore giallo-arancione brillante, una buccia vellutata e una polpa succosa e dolce, con un leggero aroma di mandorla.

Le albicocche di Verona: un frutto pregiato dal sapore unico

Le albicocche veronesi, note per la loro qualità e il sapore eccezionale, si coltivano nelle zone collinari e premontane, Valpolicella, Lessinia, Baldo e Valpantena. La Valpolicella, con i suoi terreni collinari e il clima favorevole, regala frutti dolci e aromatici. La Lessinia, con il suo clima fresco, vanta albicocche precoci dal sapore leggermente acidulo. Il Baldo, con il suo clima mite, produce albicocche tardive grandi e dalla buccia spessa. La Valpantena, con il suo clima temperato e terreno ricco, offre albicocche di alta qualità dal sapore dolce e aromatico.

Tonda di Tenda, Berdichene, Hume, Precosa di Mogliano e Sylvana: queste sono solo alcune delle varietà che si coltivano nel veronese, ognuna con le sue caratteristiche distintive. La Tonda di Tenda, precoce e dal sapore dolce, è molto apprezzata. La Berdichene, tardiva e dalla buccia spessa, offre un gusto dolce e leggermente acidulo. La Hume, americana e precoce, regala frutti grandi e dalla polpa succosa. La Precosa di Mogliano, tipica del Veneto, vanta un sapore dolce e una polpa succosa. La Sylvana, francese e resistente alle malattie, offre un sapore dolce e aromatico.

La raccolta va da fine giugno a inizio settembre, con il picco della produzione tra fine luglio e metà agosto.

Ricette con Albicocche

Torta Rovesciata di Albicocche

Ingredienti: 200 grammi di albicocche, 100 grammi di zucchero, 50 grammi di burro, 2 cucchiai di rum, 2 uova, 100 grammi di farina, 1 bustina di lievito in polvere per dolci.

Preparazione: Preriscalda il forno a 180°C. Sciogli il burro in una padella antiaderente e cospargilo di zucchero. Disponi le albicocche tagliate a metà sul caramello, irrorale con il rum e cuoci per 5 minuti. In una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero rimasto fino a ottenere un composto spumoso. Unisci la farina, il lievito e mescola bene. Versa il composto sopra le albicocche e cuoci in forno per 30-35 minuti. Sforna la torta, capovolgila su un piatto da portata e servi tiepida.

Crostata con le Albicocche

Ingredienti: 300 grammi di farina, 150 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, 1 uovo, 1 pizzico di sale, 500 grammi di albicocche, 100 grammi di zucchero semolato, 2 cucchiai di succo di limone.

Preparazione: Prepara la pasta frolla impastando farina, burro, zucchero, uovo e sale fino a ottenere un composto omogeneo. Fai riposare la pasta frolla in frigorifero per 30 minuti. Lava le albicocche, tagliale a metà e togli il nocciolo. In una ciotola, mescola le albicocche con zucchero e succo di limone. Stendi la pasta frolla e fodera una tortiera di 24 cm di diametro. Versa il composto di albicocche sulla pasta frolla. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 40-45 minuti. Sforna la crostata e lasciala raffreddare completamente prima di servirla.

Clafoutis alle Albicocche

Ingredienti: 500 grammi di albicocche, 100 grammi di zucchero, 3 uova, 200 ml di latte, 100 grammi di farina, 1 bustina di lievito in polvere per dolci, 1 pizzico di sale, 2 cucchiai di rum (facoltativo), 1 noce di burro.

Preparazione: Preriscalda il forno a 180°C. Lava le albicocche, tagliale a metà e togli il nocciolo. In una ciotola, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Unisci il latte, la farina, il lievito, il sale e il rum (se gradito) e mescola bene. Imburra una teglia da forno. Disponi le albicocche sul fondo della teglia. Versa il composto sopra le albicocche. Cuoci in forno per 30-35 minuti. Sforna il clafoutis e lascialo raffreddare leggermente prima di servirlo.

Proprietà delle Albicocche

Idratanti e Rinfrescanti: Grazie all'alto contenuto di acqua, le albicocche aiutano a mantenere l'idratazione del corpo, soprattutto durante i mesi estivi.

Antiossidanti: La presenza di vitamina A, sotto forma di betacarotene, e di vitamina C, conferisce alle albicocche proprietà antiossidanti, proteggendo le cellule dai danni dei radicali liberi.

Digestive: Le fibre presenti nelle albicocche favoriscono il corretto funzionamento dell'apparato digerente, prevenendo la stitichezza.

Benefiche per la Pelle: Le vitamine e gli antiossidanti contenuti nelle albicocche contribuiscono a mantenere la pelle sana e luminosa.

Salutari per gli Occhi: La vitamina A è essenziale per la salute degli occhi e il consumo di albicocche può contribuire a migliorare la vista e prevenire disturbi oculari.

Energizzanti: Il potassio e gli zuccheri naturali presenti nelle albicocche forniscono energia, rendendole uno spuntino ideale per chi pratica attività fisica.

Albicocche, controindicazioni

Le albicocche fanno bene alla salute ma un eccessivo consumo può avere un effetto lassativo che non dovrebbe presentarsi con un consumo normale e regolare. Anzi le albicocche grazie al loro contenuto di fibre favoriscono la regolarità intestinale.