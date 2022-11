Sosta selvaggia e multe allo Stadio durante Hellas-Juventus: «Senza Ztl è mancato il rispetto della dignità del quartiere»

«Se in occasione della partita con la Roma la Ztl sperimentale ha dato un feedback positivo, ieri in assenza del test per la partita con la Juventus, la zona Stadio è ritornata a vivere i soliti disagi, con 83 sanzioni comminate dalla polizia locale». Così si legge in una nota del Comune di Verona all'indomani del match casalingo dell'Hellas Verona perso contro i bianconeri. L’amministrazione sottolinea come «in primis sia il comportamento di tutti a fare la differenza». Quindi viene aggiunto nella nota di Palazzo Barbieri: «Come previsto, il secondo step della sperimentazione in occasione delle partite casalinghe dell’Hellas Verona prevedeva l’assenza della Ztl per poter monitorare meglio la situazione: risultato in zona Stadio si sono riproposte le solite criticità, con traffico congestionato e sosta selvaggia. La polizia locale - si legge ancora nella nota - è stata infatti molto impegnata, con gli agenti che hanno dovuto governare le migliaia di auto arrivate non solo dalla provincia di Verona e dalla città, ma soprattutto dal tutto il nord Italia, non solo da Torino».

A parlare è stato quindi direttamente il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura, il quale spiega: «Molti veicoli hanno parcheggiato in divieto di sosta e ben 83 sono stati sanzionati. C’erano auto in mezzo alla carreggiata, sui marciapiedi e davanti ai passi carrai, un copione già visto, con difficoltà ad operare anche per la presenza di migliaia di persone a piedi in attesa di accedere allo stadio. Difficoltà è stata riscontrata anche per il trasporto pubblico, fortemente rallentato. I servizi di viabilità e gestione dei flussi sono terminati solo in tarda serata quando la situazione è rientrata».

Quali siano state le «chiare differenze» e il quadro presentatosi lunedì 31 ottobre con la Ztl rispetto a ieri senza un simile provvedimento, lo hanno voluto esplicitare l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari ed il presidente della Terza circoscrizione Riccardo Olivieri, che hanno monitorato entrambe le situazioni riscontrando elementi positivi, così come aspetti da migliorare. «Stiamo chiaramente parlando di un provvedimento molto impattante - spiega l’assessore Ferrari - per questo motivo sono al vaglio tutte le criticità, soprattutto per quanto riguarda le modalità snelle d’ingresso per tutte le persone che non sono residenti, ma che hanno necessità di accedere al quartiere come previsto dalle ordinanze. La vivibilità del quartiere Stadio e la fruizione alle partite non sono in contrapposizione. Fondamentale dunque è fare una campagna di sensibilizzazione e comunicazione, non di imposizione».

Il presidente della Terza circoscrizione Riccardo Olivieri ha quindi aggiunto: «La prima cosa che è saltata all’occhio ieri, girando per le strade attorno allo Stadio durante la partita con la Juventus, è che senza la Ztl il quartiere non respira. C’erano macchine ovunque, parcheggiate davanti alle strisce pedonali, negli abbassamenti delle strisce pedonali, sui marciapiedi, sugli stalli di sosta riservati anche a persone con disabilità. È mancato il rispetto della vivibilità e della dignità del quartiere, - ha concludo il presidente Olivieri - cose che invece ci sono state durante la Ztl sperimentale adottata in occasione della partita con la Roma».

Secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, il prossimo appuntamento con la Ztl sperimentale sarà domenica 13 novembre, quando si giocherà Hellas Verona – Spezia alle 15. Un’altra situazione da monitorare, visto che si tratta di un giorno festivo, per poi procedere con interventi più strutturali durante la pausa del Mondiale in Qatar, per arrivare pronti alla ripresa del 9 gennaio quando allo stadio si giocherà la partita Hellas Verona – Cremonese.