Allo Stadio torna la Ztl in occasione di Hellas Verona - Monza: sarà l'ultimo test con la chiusura al traffico

«Ultima sperimentazione per la Ztl in zona stadio». Lo annuncia quest'oggi, venerdì 10 marzo, il Comune di Verona in una nota nella quale viene poi spiegato: «La chiusura è programmata domenica 12 marzo per Hellas Verona-Monza, che si giocherà alle 15».

In base a quanto si apprende, resterà «invariato il piano del traffico che prevede la delimitazione di un grande perimetro rettangolare tra le vie Camuzzoni, via San Marco, via Sogare, Diramazione T4-T9, via dello Sport, via Albere». Dalle 13 alle 15.30 è concesso il transito esclusivamente a biciclette, motocicli e ciclomotori, veicoli di residenti e dimoranti, veicoli di soggetti che usufruiscono di garage o posti auto, veicoli di titolari di attività economiche ubicate all'interno dell'area in questione, veicoli adibiti al trasporto merci diretti alle attività economiche, per le operazioni di carico e scarico delle merci, veicoli delle forze dell’ordine, di pronto intervento e soccorso.

Sarà inoltre consentito il transito ai veicoli al servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno, ai veicoli adibiti a servizio pubblico locale, di linea e non, veicoli dei clienti diretti alle attività ricettive ubicate all'interno dell'area in questione, dei dipendenti di attività economiche/commerciali e di pubblico esercizio ubicate all'interno dell'area in questione, dei pazienti diretti agli studi che erogano prestazioni mediche ubicati all'interno dell'area in questione. E ancora, ai veicoli di abbonati ad attività sportive e/o diretti a centri riabilitativi ubicati all'interno dell’area in questione, veicoli di soggetti autorizzati dalla Società Hellas Verona Football Club Spa muniti di apposito titolo autorizzativo.

Trasporto pubblico

Il quartiere Stadio è servito dal trasporto pubblico locale (orario festivo) della Linea 90 e Linea 95. Parcheggi. Chi si reca allo stadio Bentegodi può utilizzare i seguenti parcheggi: