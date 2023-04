Fermato con lo zaino rubato ad uno studente in stazione, reagisce agli agenti: arrestato

Era il 29 marzo scorso quando il personale del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Verona Porta Nuova ha eseguito l’arresto in flagranza di un cittadino algerino di 35 anni, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato dello zaino di uno studente.

Ricercato inizialmente come presunto autore del furto di due smartphone in stazione, l'uomo è stato rintracciato e fermato dai poliziotti in un bar di Piazzale XXV Aprile.

Fin dalla prima fase di identificazione, il 35enne si sarebbe mostrato poco collaborativo, costringendo gli agenti ad accompagnarlo in ufficio, mentre sgomitava e proferiva minacce nei loro confronti, nel vano tentativo di sottrarsi ai controlli ed alle verifiche che lo attendevano.

L’accurata perquisizione ha permesso di scoprire che lo zaino non apparteneva affatto al cittadino straniero ma ad uno studente veronese, che qualche ora prima era stato derubato proprio all’interno dell’esercizio commerciale in cui è stato individuato il fermato. La refurtiva è stata dunque riconsegnata al suo legittimo proprietario in sede di presentazione della denuncia.

Pluripregiudicato per specifici reati, il 35enne è stato dichiarato in arresto e condotto il giorno seguente davanti al giudice, il quale ha convalidato la misura restrittiva e disposto il divieto di dimora nel comune di Verona fissando il giudizio per il mese in corso.