Gioielli e orologi di lusso nascosti nello zaino, erano il frutto di un furto in casa: arrestato

Quando i poliziotti lo hanno fermato, aveva con sè uno zainetto pieno di gioielli e di oggetti di valore, poi risultati essere di proprietà di un uomo residente in provincia di Vicenza. Le indagini che sono scaturite dal controllo eseguito nella serata dello scorso martedì dagli agenti delle volanti della questura di Verona, hanno così portato al fermo di un ragazzo di 23 anni, indiziato del delitto di furto in abitazione.

Erano circa le ore 23 di martedì scorso, quando una pattuglia ha deciso di avvicinarsi ad un’auto in sosta nei pressi del parcheggio di via Colonnello Galliano. Vicino a questa, gli agenti hanno visto un uomo con uno zainetto in spalla che parlava con una persona seduta dal lato passeggero della vettura: alla vista delle divise, quest'ultima è fuggita in direzione di Porta Palio, mentre l'altro non è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Hanno preso il via così le immediate verifiche sul posto, che avrebbero permesso di portare alla luce una serie di strumenti atti allo scasso (un cacciavite, una smerigliatrice, un flessibile, una mazzetta da carpentiere, un piede di porco, torce, passamontagna e diverse paia di guanti) trovati sia all’interno del bagagliaio dell’auto, sia dentro lo zaino del 23enne fermato. Oltre a questi, gli agenti avrebbero scoperto, nascosti in una federa da cuscino custodita in una delle tasche interne del medesimo zainetto, numerosi monili in oro e beni di lusso, per un valore complessivo di 15 mila euro.

È stato grazie ad uno degli orologi recuperati, sul cui fondello era inciso il nome del proprietario, che le forze dell'ordine sarebbero riuscite a ricostruire la dinamica della vicenda. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il furto accertato sarebbe avvenuto proprio nella serata di martedì, mentre la vittima si trovava fuori casa. La stessa, allertata dalla polizia a seguito del ritrovamento dei beni di sua proprietà, ha fatto ritorno presso la propria abitazione ed ha confermato l’avvenuta intrusione di estranei in sua assenza, oltre che la sottrazione dei suoi beni preziosi.

I risultato dell'attività investigativa, dai quali sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane, hanno indotto gli agenti a sottoporre il 23enne a fermo. L'accusatp ha atteso presso il carcere di Montorio l’udienza che si è svolta venerdì mattina: dopo aver convalidato il provvedimento, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.