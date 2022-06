Sei ragazze molestate sul treno da Peschiera per Milano, interviene Zaia: «Tolleraza zero»

«Continuiamo la nostra battaglia quotidiana per una libertà non solo individuale, ma sociale. Pensare che delle ragazze vengano importunate, molestate o che siano oggetto di aggressione nei nostri territori non esiste. Il mio appello è che ci sia tolleranza zero e che le forze dell’ordine ci mettano il massimo impegno per trovare i responsabili». Con queste parole il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la notizia della denuncia da parte di sei ragazze adolescenti che avrebbero subito delle aggressioni sessuali a bordo di un treno, mentre stavano tornando a casa da Peschiera del Garda, dopo una giornata trascorsa a Gardaland.

La circostanza denunciata sarebbe avvenuto sempre giovedì 2 giugno, lo stesso giorno ormai tristemente noto per i fatti avvenuti sul lungolago tra Castelnuovo del Garda e per l'appunto Peschiera, quando è scoppiata una clamorosa rissa tra adolescenti ad un raduno improvvisato in spiaggia. Non è quindi possibile escludere che i presunti aggressori delle giovani ragazze, in precedenza, fossere anch'essi presenti sul lungolago gardesano e abbiano poi preso lo stesso treno che passa da Peschiera e prosegue verso Milano.

In merito, il presidente del Veneto ha aggiunto: «Noi veneti siamo abituati a un rapporto sociale basato sul rispetto delle persone e delle regole. Non deve passare l’idea – ha concluso il governatore del Veneto Luca Zaia - che fatti come questi possano diventare ordinari o addirittura, peggio ancora, che ci si possa assuefare. Non ci siamo mai neanche adeguati al fatto di mettere gli allarmi in casa e di pensare di chiuderci dentro. Ripeto, tolleranza zero».