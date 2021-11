Minacce di morte al governatore Fedriga, la solidarietà di Zaia: «Le istituzioni non si lasceranno intimidire»

«Esprimo all’amico e collega Fedriga tutta la mia solidarietà, umana e istituzionale. Lo dico da tempo: in questo Paese tira una brutta aria, impregnata di livore, spesso anche di odio, che la democrazia deve respingere con ogni mezzo». Così si è espresso il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rivolgendosi al governatore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, l'esponente della Lega Massimiliano Fedriga, fatto oggetto ieri di gravi minacce.

In particolare su un muro ad Osoppo sono apparse scritte che invocavano la «morte» del governatore del Friuli-Venezia Giulia, nonché messaggi ingiuriosi nei confronti delle forze dell'ordine. Secondo gli ultimi dati epidemiologici, all'esito del monitoraggio nazionale di oggi a cura dell'Iss e del ministero della Salute, proprio la Regione Friuli-Venezia Giulia passerà in zona gialla a partire da lunedì 29 novembre. Qui i dati Agenas riferiscono di un tasso di occupazione dei posti letto in area Covid non critica pari al 19% e nelle terapie intensive pari a 16%, ben oltre dunque le soglie del 15% e del 10%.

Il Veneto, invece, resterrà ancora in zona bianca almeno per tutta la prossima settimana, e probabilmente anche oltre, ma lo stesso governatore Luca Zaia, nel confermare tale circostanza a fronte degli ultimi dati ha comunque manifestato una certa preoccupazione per l'incremento «lento ed inesorabile» dei contagi anche nella nostra Regione. L'invito del presidente Zaia è stato quindi quello di rispettare sempre le regole di igiene, dall'utilizzo delle mascherine al lavaggio delle mani, oltre che di prendere in considerazione l'opportunità della vaccinazione, sia per quel che riguarda le prime dosi sia per quanto concerne il richiamo "booster" o cosiddetta "terza dose".

Tornando sulla questione delle minacce al governatore friulano Federiga, il presidente Luca Zaia ha aggiunto: «Mi auguro che gli autori di questo ennesimo gesto ignobile vengano presto individuati e assicurati alla giustizia. Fedriga è solo l’ultimo di una lunga serie di rappresentanti delle Istituzioni ad essere messo nel mirino, - ha concluso il governatore del Veneto - ma di certo le Istituzioni non si fanno intimidire».