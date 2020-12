La musica del film "Il Padrino" e le minacce a Zaia, l'Ass. Caner: «Atti ignobili»

«Ma stiamo scherzando?! Atti ignobili e preoccupanti nei confronti di un amministratore costantemente in prima linea, che sta lottando da dieci mesi per difendere la salute dei suoi concittadini con responsabilità e trasparenza. Sono certo che i veneti, gente seria e per bene, è con me nell’esprimere massima solidarietà al nostro governatore». A scriverlo via social è l’assessore al turismo della Regione Veneto Federico Caner, in riferimento ad uno sgradevole episodio che sarebbe avvenuto ieri sera a Treviso, sotto la casa del presidente Luca Zaia.

In base alla ricostruzione della vicenda fornita quest'oggi sulle pagine de Il Gazzettino, vi sarebbero stati alcuni gruppi di persone che avrebbero manifestato e addirittura minacciato sotto casa il governatore del Veneto. Circolerebbero inoltre alcuni video su vari canali social, in uno dei quali verrebbe ritratta l'abitazione di Zaia con tanto di indicazioni per raggiungerla e a fare da sottofondo i toni minacciosi della colonna sonora del film Il Padrino. Ad accompagnare il tutto, la frase intimidatoria: «Per Natale, portate un caloroso saluto al vostro pastore Luca Zaia».