Siccità e crisi idrica, il governatore del Veneto Zaia firma l'ordinanza: «Cittadini e istituzioni non sprechino acqua in alcun modo»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato nella giornata di martedì 14 marzo un’ulteriore ordinanza relativa alla carenza di disponibilità idrica nel territorio, contenente azioni regionali a tutela della risorsa idrica. Il presidente Zaia ha dichiarato: «Siamo ancora a un livello di allerta che non richiede di imporre razionamenti, punto al quale speriamo di non arrivare. Tramite questa ordinanza intendo sensibilizzare con un atto formale i cittadini e tutte le istituzioni sulla necessità di non sprecare acqua in nessun modo, intervenendo, fra le altre misure, nell'irrigazione dei giardini, chiudendo i pozzi a gettata continua, evitando sprechi nelle acque ad uso pubblico».

Scarica l'ordinanza della Regione Veneto

Il governatore della nostra Regione ha poi brevemente affrontato il tema della siccità in relazione alle attività agricole: «Per quanto riguarda l’aspetto agricolo - ha aggiunto il governatore Luca Zaia - purtroppo sappiamo che a causa di una rete datata per l’irrigazione arriva dal 40 al 60% dell’acqua disponibile all’origine. Non a caso ho già detto in più occasioni che occorre un vero "Piano Marshall" per la realizzazione di nuove infrastrutture idrauliche, piano al quale, per quanto di competenza del Veneto, siamo già al lavoro», ha rassicurato in conclusione il presidente Zaia.

Il contenuto dell'ordinanza "siccità"

L’ordinanza firmata dal governatore prevede, tra le varie cose, le seguenti principali indicazioni: