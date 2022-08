Zaia sulla situazione Covid: «Virus a bassa mortalità ed alta contagiosità, ad oggi non servono restrizioni»

Il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato a parlare in conferenza stampa da palazzo Balbi, fornendo anzitutto qualche informazione circa l'evoluzione della pandemia da Covid-19 nella nostra Regione: «I contagi in Portogallo ci hanno dimostrato che l'andamento degli stessi si è evoluto come da programma. In Italia il picco è arrivato verso fine luglio per poi scemare. - ha sottolineato Zaia - Ricordo però che abbiamo avuto 12mila contagiati al giorno in passato, mentre ora siamo nemmeno al migliaio, perché il virus attuale non è quello di febbraio 2020 o dicembre 2020 quando abbiamo avuto la peggiore ondata con 200 morti e quasi 4mila contagi al giorno».

Il governatore del Veneto ha quindi evidenziato che «il virus ora è a bassa mortalità, ma alta contagiosità, tanto che abbiamo ad oggi in Veneto un totale di 2 milioni di contagi censiti fino ad ora, con 16mila morti in tutto il Veneto. La mortalità è bassa, ma i numeri dei morti sono alti perché è alta la contagiosità. Non bisogna però mollare l’attenzione, - ha aggiunto Zaia - anche perché la fascia media d'età più colpita è quella tra i 40/50 anni».

Il presidente Zaia ha poi affrontato il tema della campagna vaccinale in Veneto: «Per quanto invece riguarda le vaccinazioni, siamo a oltre 11milioni e la quarta dose "booster" è ora al 20% di copertura visto che molti over 60 stanno attendendo il nuovo vaccino. In ogni caso, abbiamo solamente il 3% di terapie intensive occupate e l'area medica all'11%, con un'incidenza settimanale di contagio di 626,6 ogni 100mila abitanti. Questo è un dato che in passato avrebbe paralizzato gli ospedali. Infine, - ha concuso il presidente Zaia - sulle mascherine abbiamo ormai imparato quando devono essere utilizzate, ma per fortuna al momento non servono nuove restrizioni».