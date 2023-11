Finisce alla deriva con il suo windsurf: 27enne recuperato dalla guardia costiera sul Garda

È arrivata direttamente dal genitore del giovane sportivo di 27 anni la richiesta di soccorso alla sala operativa della guardia costiera del lago di Garda, relativa al mancato rientro del figlio sulla spiaggia di Manerba, sulla sponda bresciana, da dove era partito per allenarsi con il proprio windsurf nella mattinata di lunedì. La macchina dei soccorsi si è dunque attivata immediatamente, inviando nelle acque antistanti il litorale compreso tra Manerba e Sirmione il mezzo GC A58, che ha dato subito il via alle ricerche del disperso.

Circa 20 minuti dopo, il giovane è stato avvistato dall’equipaggio del mezzo di soccorso a circa 1 chilometro dalla costa, agganciato alla propria tavola da windsurf e alla deriva.

Una volta recuperato a bordo, la sala operativa ha avvisato telefonicamente il genitore del 27enne, informandolo sul ritrovamento e sul suo buon stato di salute. Caricato sul GCA58 insieme alla sua attrezzatura, è stato trasferito ad un pontile presente sulla costa di Manerba per il successivo sbarco.

Un intervento tempestio che ha evitato ulteriori problemi al giovane, il quale si trovava alla deriva e, seppur munito di muta, infreddolito per le temperature ormai invernali dell’acqua del Garda.

Visto il "traffico" limitato sul lago in questo periodo dell'anno, la guardia costiera suggerisce ai naviganti e agli sportivi in solitaria di munirsi di smartphone da cui lanciare la richiesta di soccorso in casi di difficoltà, contattando il 112 NUE, ovvero il 1530, o i numeri di telefono della sala operativa 036521300, sempre attiva h24.

Altro consiglio che viene rilanciato è quello di evitare di intraprendere navigazioni, attività sportive, ovvero attività di balneazione e immersioni, quando sono previste condizioni meteo lacuali avverse, come in questo caso dove era in atto un’allerta meteo fino alle ore 14 di lunedì 6 novembre .

Ad oggi, dall’inizio dell’anno 2023, sono già 158 le attività di soccorso coordinate dalla guardia costiera sul lago di Garda.