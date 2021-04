Tra arresti e denunce, furti e truffe, il fine settimana dei carabinieri di Verona

I militari hanno arrestato un uomo che non rispettava gli obblighi dell'affidamento in prova ai servizi sociali del capoluogo ed è stato anche rintracciato un cittadino nigeriano che doveva ancora scontare quasi tre anni di carcere

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri di Verona hanno intensificato i controlli sul territorio cittadino per prevenire e reprimere i reati, in particolare i furti.

Sabato, 17 aprile, i militari di San Massimo hanno rintracciato un 30enne, originario della provincia di Roma, il quale era in affidamento in prova ai servizi sociali di Verona. Avendo più volte violato gli obblighi a cui era sottoposto per alcuni furti che aveva commesso in passato, il 30enne è stato portato in carcere.

Domenica notte, 18 aprile, a Veronetta, i militari della radiomobile hanno rintracciato ed arrestato un nigeriano che doveva scontare quasi tre anni di reclusione per un arresto avvenuto nel 2019 nella provincia di Bolzano. Il cittadino straniero era stato condannato dopo essere stato trovato in possesso di una grande quantità di stupefacenti.

Sempre nella giornata di domenica, i rapidi accertamenti condotti dai militari della radiomobile, hanno permesso di deferire in stato di libertà un uomo, originario della città di Noto, che aveva tentato la cosiddetta «truffa dello specchietto» nei confronti di una donna veronese. La vittima della truffa si era insospettita quando ha sentito l'uomo richiedere denaro contante e così ha avvisato i carabinieri, i quali hanno identificato il truffatore.

E ancora domenica pomeriggio, una donna è stata denunciata perché trovata in possesso di una borsa che era stata artigianalmente modificata per impedire ai dispositivi anti-taccheggio di suonare. Con questo stratagemma, la donna aveva rubato un costoso profumo in un negozio di Via Mazzini.