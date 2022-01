Volpe cade nel Biffis. Passante si fa legare, si cala nel canale e la recupera

Forse avrebbe dovuto aspettare che se ne occupasse chi di dovere. O forse ha fatto bene a rischiare perché il tempo dell'attesa poteva essere scaduto. Difficile dire come sarebbe andata a finire se ieri, 9 gennaio, un cittadino si fosse comportato diversamente. Ciò che si può dire è che il salvataggio da lui compiuto non è stato vano.

Potrebbe, infatti, concludersi con un finale lieto la disavventura vissuta da una volpe caduta nel Biffis. L'animale, affamato ed in stato di ipotermia, è stato trascinato dall'acqua e ormai stanco non riusciva a risalire dalla ripida parete del canale a cui si era aggrappato. Se non fosse stato per il gruppo di passanti che l'ha recuperata, la volpe probabilmente sarebbe morta. Ed invece «l'esemplare maschio di volpe è giunto vivo alla clinica Verona-Lago ed ora è affidato alle cure dei veterinari - hanno raccontato via Facebook i volontari di Progetto Natura Verona Lago - È vigile, ma ancora non del tutto fuori pericolo».

L'episodio è stato raccontato tramite i social network dall'organizzazione di volontariato Progetto Natura Verona Lago, associazione nata con l'obiettivo di supportare il centro di recupero della fauna selvatica di Lazise. La volpe è stato avvistata nel Biffis all'altezza di Piovezzano, una frazione di Pastregno, da una comitiva che stava passeggiando lungo la pista ciclabile realizzata vicino al canale. «Un cittadino, dopo avere allertato i servizi di competenza che si sono dichiarati impossibilitati ad intervenire, con l'aiuto di altri escursionisti a cavallo di passaggio che avevano delle corde, si è fatto calare in sicurezza», hanno riferito i volontari di Progetto Natura Verona Lago. Ed è stato grazie a questo intervento che la volpe è stata recuperata.

«Ribadiamo - conclude l'associazione di volontariato - che i recuperi di animali selvatici pericolosi sono di competenza dell'ente pubblico, che dispone di personale appositamente formato e di specifica attrezzatura. Veramente con tutto il cuore ringraziamo però Nicola e tutte le persone che lo hanno aiutato, tra cui anche i nostri volontari».