Dopo più di 40 anni di onorata carriera, va in pensione Giuseppe, pilastro delle Volanti di Verona

«Un poliziotto vero» hanno scritto di lui i colleghi sulla targa commemorativa che hanno voluto regalargli per la pensione, «battagliero, professionale, disponibile», un esempio, insomma, per i tanti poliziotti che negli anni hanno seduto al suo fianco sulle pantere della Polizia di Stato.

Ha iniziato ad indossare la divisa nel 1982 Giuseppe Raja, e solo tre anni dopo l’arruolamento è stato trasferito a Verona dove si è subito fatto apprezzare per le sue abilità; qualche anno tra le fila della Squadra Mobile e poi a bordo di una Volante, che è stata la sua casa per più di trent’anni, la sua vita.

Per le sue capacità su strada ha ricevuto più di 40 premi dal Ministero dell’Interno ed è stato destinatario di numerosi riconoscimenti da parte di enti e associazioni tra i quali la Regione Veneto che gli ha conferito il Premio Sicurezza e Legalità e il Rotary Club che, nel 2018, lo ha elogiato per i 55 arresti compiuti in un solo anno di servizio.

«Da oggi non ti vedremo più uscire dalla questura a bordo della tua tanto amata Volante Delta, non sentiremo più la tua voce alla radio mentre comunichi l’inizio del servizio, ma non la dimenticheremo: le tue parole, i tuoi insegnamenti rimarranno nei nostri cuori a lungo.

Grazie Sostituto Commissario Raja, da te abbiamo imparato tutto!», scrivono dagli uffici di lungadige Galtarossa.