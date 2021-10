Vedono la Volante e abbandonano la borsa con la refurtiva prelevata da una roulotte: denunciati

Sarebbero stati trovati in possesso delle refurtiva prelevata dalla roulotte di un turista tedesco a Verona e sono stati quindi denunciati per ricettazione.

Un 43enne, un 48enne e un 55enne, intorno alle 22.30 di martedì sera, si sono imbattuti negli agenti della Squadra Volanti della Questura di Verona, mentre transitavano in piazzale XXV aprile. L'attenzione dei poliziotti sarebbe stata attirata dallo strano comportamento di uno di loro che, alla vista delle divise, avrebbe abbandonato a terra un sacchetto di plastica per poi allontanarsi velocemente insieme agli altri due.

A quel punto le forze dell'ordine, insospettite da quel gesto, hanno deciso di fermare tutti per un controllo: quando hanno scoperto il contenuto della borsa, per il quale il trio non ha saputo fornire spiegazioni, gli agenti hanno subito ipotizzato di trovarsi davanti alla refurtiva trafugata dal mezzo di qualche turista. Solo 40 minuti prima infatti avevano accertato la commissione di un furto nell’area camper di via dalla Bona.

I tre uomini sono stati dunque denunciati, mentre i beni recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario, un turista di nazionalità tedesca che si è complimentato con i poliziotti e ci ha tenuto a ringraziarli personalmente per l’efficienza e la disponibilità dimostrata.